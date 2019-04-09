Владивосток собирает подписи под обращением к новому мэру

Неравнодушные граждане Владивостока собирают подписи под обращением "О статусе владивостокского городского Музея современного искусства «АртЭтаж» и о гарантиях сохранения его фондов" к новому мэру.

4 апреля в публичном пространстве, СМИ и соцсетях разгорелся скандал вокруг создателя Музея Современного искусства АртЭтаж, известного во Владивостоке, всей стране, а также за ее пределами.

Напомним, Артэтаж вошел в состав дома культуры «Традиция и современность» в результате компромиссного решения, которое позволило сохранить экспозицию современного искусства в новых реалиях и выделить ему помещение в старинном здании в центре Владивостока. В результате этого соглашения Александр Городний передал городу свою уникальную коллекцию современного искусства на условиях создания музея. Коллекция, для перевозки которой потребовалось шесть грузовиков, стала муниципальной собственностью, а статус музея и его создателя… зависли в воздухе.

Именно в этом художники, деятели культуры, представители творческой интеллигенции и журналисты видят главную причину административного нажима на Александра Городнего. Не положил ли кто-то свой глаз на помещения в центре города? – задаются вопросом активные граждане.

Как сообщал "Золотой Рог", не меньше пятидесяти человек откликнулись на инициативу Марины БАРИНОВОЙ, известного во Владивостоке общественного деятеля и организатора различных творческих проектов созвать «культурную оборону славного Музея современного искусства Артэтаж и его доблестного создателя» и написать обращение к новому мэру.

В настоящее время под обращением "О статусе владивостокского городского Музея современного искусства «АртЭтаж» и о гарантиях сохранения его фондов" к главе Владивостока собираются подписи.

Приводим текст документа:

Главе города Владивостока ГУМЕНЮКУ О. В.

О статусе владивостокского городского Музея современного

искусства «АртЭтаж» и о гарантиях сохранения его фондов

Здравствуйте, Олег Владимирович!

Данное обращение к Вам обусловлено чрезвычайной ситуацией, угрожающей жизни Музея современного искусства «АртЭтаж» и деятельности его основателя и главной движущей силы – Александра Ивановича Городнего.

«АртЭтаж» создавался как гражданская инициатива группы владивостокских галеристов, арт-критиков и коллекционеров и за 30 лет своей жизнедеятельности стал неотъемлемой частью культурной среды Владивостока.

«АртЭтаж» - не просто единственный в своём роде - вплоть до Урала - отечественный музей. Это один из настоящих маяков нашей приморской культуры и точка притяжения для людей просвещённых, людей думающих, людей, стремящихся к культурному обогащению и развитию. Причем, не только из нашего региона и не только из России.

Все эти годы собирателем и хранителем коллекции «АртЭтажа», инициатором и организатором событий (выставок, экспозиций, акций) городского, регионального, российского и международного уровня, связанных с Музеем, был и остаётся А. И. Городний.

Четыре года назад по инициативе Администрации г. Владивостока «АртЭтажу» была предоставлена часть исторического здания – «Дом Демби» (улица Фокина, 25 и Океанский проспект, 9). А держатель фондов «АртЭтажа» А. И. Городний передал всю его коллекцию в муниципальную собственность. Основанием к такому партнёрству стали согласованные на тот момент (2015 год) между Администрацией г. Владивостока и А. И. Городним намерения: об оформлении «АртЭтажа» как муниципального учреждения культуры со статусом Музея современного искусства; о реконструкции предоставленного здания для полноценного разворачивания деятельности Музея «АртЭтаж»; о доверительных отношениях между Администрацией г. Владивостока и А. И. Городним в части организации и проведения им экспозиционно-выставочной деятельности.

Сегодня мы констатируем:

- Муниципальное учреждение культуры «Музей современного искусства «АртЭтаж» не создано.

- Работы по реконструкции здания выполнены частично.

- Переданные в муниципальную собственность фонды «АртЭтажа» не оформлены надлежащим для коллекции подобного уровня и масштаба образом, то есть с оценкой художественной, исторической и материальной ценности.

- Заинтересованный, профессиональный и экспертный диалог с А. И. Городним со стороны чиновников Администрации г. Владивостока подменяется надзором и инспекцией с элементами форменной слежки, перешедшими в последнее время за грань уже не только культурного, но и разумного.

Мы, горожане, радеющие за судьбу «АртЭтажа», предлагаем Вам, Олег Владимирович, как высшему должностному лицу Владивостока, обладающему в соответствии с Уставом города собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, встретиться с нашей инициативной группой, чтобы согласовать позиции и договориться о действиях, обеспечивающих:

1) Придание статуса самостоятельного муниципального учреждения культуры Музею современного искусства «АртЭтаж»;

2) Гарантии сохранения коллекции «АртЭтажа», т.е. в статусе музейных фондов;

3) Реконструкцию здания «Дом Демби» для развертывания полноценной деятельности «АртЭтажа»;

4) Организацию коммуникации с А. И. Городним со стороны чиновников Администрации г. Владивостока по сути деятельности «АртЭтажа».

Предлагаем такую встречу провести 12 апреля (пятница) 2019 года в 17 часов непосредственно в «АртЭтаже». Меж тем открыты и для Ваших предложений по дате, времени и месту встречи – с заблаговременным их согласованием.

С уважением к Вашей позиции, инициативная группа «Культурная оборона».

Любой желающий может подписаться под документом:

9 апреля (вторник)

*с 17:00 до 20:00 - "Кафема" (улица Уборевича, 10 - чуть выше Первой гимназии)

10 апреля (среда)

*с 8:00 до 8:45 - "Кафема" (улица Уборевича, 10 - чуть выше первой гимназии)

Можно связаться с организаторама в соцсетях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.