Фактор фонаря в современной поэзии

Книга известного поэта, прозаика, эссеиста и критика Ильи ФАЛИКОВА «Фактор фонаря. Прозапростихи» выходит в свет в Тихоокеанском издательстве «Рубеж».

Поэт пишет прозу. Про стихи. Получается особый жанр, осознаваемый автором как прозапростихи. Словцо отдает футуризмом, и неспроста: среди первых учителей Ильи Фаликова были МАЯКОВСКИЙ и ХЛЕБНИКОВ.

Книга «Фактор фонаря» – итог полувековых размышлений об отечественной поэзии, начиная от «Слова о полку Игореве» до начала третьего тысячелетия. Автор делает упор на XX век, с захватом совершенно новых имен текущего времени. Это не филология, это книга о том, как жили и живут поэты. О жизни самой поэзии.

Книга Фаликова – пространное и емкое лирико-эпическое повествование, нон-фикшн высокой пробы, та проза, где чувство художнической ответственности настояно на емком опыте напряженной работы над стихом. Это книга о неразрывной связи всеобщей истории, литературного быта, трудных судеб стихотворцев и мужестве русской Музы.

Добавим, что Илья Фаликов, один из лучших знатоков и критиков поэзии, родился во Владивостоке в 1942 году, а последние сорок лет живет и работает в Москве. Выход книги приурочен к 70-летию автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.