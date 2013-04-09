Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фактор фонаря в современной поэзии
Книга известного поэта, прозаика, эссеиста и критика Ильи ФАЛИКОВА «Фактор фонаря. Прозапростихи» выходит в свет в Тихоокеанском издательстве «Рубеж».
Поэт пишет прозу. Про стихи. Получается особый жанр, осознаваемый автором как прозапростихи. Словцо отдает футуризмом, и неспроста: среди первых учителей Ильи Фаликова были МАЯКОВСКИЙ и ХЛЕБНИКОВ.
Книга «Фактор фонаря» – итог полувековых размышлений об отечественной поэзии, начиная от «Слова о полку Игореве» до начала третьего тысячелетия. Автор делает упор на XX век, с захватом совершенно новых имен текущего времени. Это не филология, это книга о том, как жили и живут поэты. О жизни самой поэзии.
Книга Фаликова – пространное и емкое лирико-эпическое повествование, нон-фикшн высокой пробы, та проза, где чувство художнической ответственности настояно на емком опыте напряженной работы над стихом. Это книга о неразрывной связи всеобщей истории, литературного быта, трудных судеб стихотворцев и мужестве русской Музы.
Добавим, что Илья Фаликов, один из лучших знатоков и критиков поэзии, родился во Владивостоке в 1942 году, а последние сорок лет живет и работает в Москве. Выход книги приурочен к 70-летию автора.
Новости тематики
- Во Владивостоке презентуют "Кристалл в прозрачной оправе"
- Владивостокцев ждет бесплатный джаз
- III Международный шоу-концерт исполнителей танго пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке на церемонии открытия Театра оперы и балета объявлен дресс-код black tie
- Во Владивостоке ко дню рождения Владимира Арсеньева откроют выставку "Спасенная память"
- Во Владивостоке стартовал XI Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
- Гала-концерт фестиваля V-ROX во Владивостоке будет смотреть весь мир
- ЦСИ "Заря" предлагает жителям Владивостока оставить след в современном искусстве
- Джонни Депп готов к путешествию по России и не против проехать на поезде до Владивостока
- Французский посол открыл новый офис "Альянс Франсез" во Владивостоке
Новости раздела
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста