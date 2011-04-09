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Танцевать сиртаки, хава нагилу и копаницу научат в эти выходные
В это воскресенье, 10 апреля, в Пушкинском театре ансамбль "Ориенталь" проводит мастер-классы по этническим танцам. По словам организаторов, возраст, пол и физическая подготовка участников значения не имеют. Научиться танцевать израильские, греческие и болгарские танцы может каждый желающий.
В программе - изучение этнических танцев, которые сегодня танцуют в разных странах мира на свадьбах и днях рождения. Например, сиртаки - популярный греческий танец, который танцуют стоя в линию или, реже, встав в круг, и положив руки на плечи соседей. Детально и пошагово тренеры разберут каждое движении еврейской хава нагилы и болгарской копаницы. Танцы проходят в сопровождении живой музыки.
Время занятий с 15 до 17 часов.
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