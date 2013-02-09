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Александр Белых посвятил свой первый роман Владивостоку

09 Февраля 2013, 19:48 | Владивосток

Тихоокеанское издательство "Рубеж" выпустило в свет  роман приморского писателя Александра Белых "Сны Флобера".

Прозаик, поэт и переводчик с японского Александр Белых написал роман о Владивостоке 1990-х., – им издательство продолжает серию лучшей современной дальневосточной прозы «Архипелаг ДВ».

Это первая прозаическая книга Александра Белых. До этого в московских и санкт-петербургских издательствах неоднократно издавались его переводы из японской классики, а в 2007 году в издательстве "Рубеж" выходила книга стихов Александра Белых "Дзуйхицу", рассказали газете "Золотой Рог" в Тихоокеанском издательстве "Рубеж".

Вот что сказал о романе «Сны Флобера» известный писатель Евгений Попов: «Роман этот, писанный  во Владивостоке в аккурат на рубеже второго и третьего тысячелетий – с 1999 по 2001 годы, несет на себе зримые и незримые меты своего места и времени... Роман «Сны Флобера», на мой взгляд, – это подлинная, высококачественная, штучная русская современная книга. Кто-то такую книгу на переходе второго тысячелетия в третье должен был написать. И то, что это досталось сделать Александру Белых из Владивостока – его счастье».

 

Напомним, в 2012 году Тихоокеанское издательство "Рубеж" награждено дипломом конкурса АСКИ-МГУП "Искусство книги. Традиции и поиск" за оформление 3-томного альбомного издания "Сахалин и Курильские острова. Время больших перемен", а генеральный директор издательства Александр Колесов стал лауреатом Премии "Человек книги" в номинации "Руководитель издательства".

Юрий Рогов, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Юрий Егоров
Теги: Рубеж  владивосток  Александр Белых 



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Комментарии

  • Vika02:40, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

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