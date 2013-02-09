Александр Белых посвятил свой первый роман Владивостоку

Тихоокеанское издательство "Рубеж" выпустило в свет роман приморского писателя Александра Белых "Сны Флобера".

Прозаик, поэт и переводчик с японского Александр Белых написал роман о Владивостоке 1990-х., – им издательство продолжает серию лучшей современной дальневосточной прозы «Архипелаг ДВ».

Это первая прозаическая книга Александра Белых. До этого в московских и санкт-петербургских издательствах неоднократно издавались его переводы из японской классики, а в 2007 году в издательстве "Рубеж" выходила книга стихов Александра Белых "Дзуйхицу", рассказали газете "Золотой Рог" в Тихоокеанском издательстве "Рубеж".

Вот что сказал о романе «Сны Флобера» известный писатель Евгений Попов: «Роман этот, писанный во Владивостоке в аккурат на рубеже второго и третьего тысячелетий – с 1999 по 2001 годы, несет на себе зримые и незримые меты своего места и времени... Роман «Сны Флобера», на мой взгляд, – это подлинная, высококачественная, штучная русская современная книга. Кто-то такую книгу на переходе второго тысячелетия в третье должен был написать. И то, что это досталось сделать Александру Белых из Владивостока – его счастье».

Напомним, в 2012 году Тихоокеанское издательство "Рубеж" награждено дипломом конкурса АСКИ-МГУП "Искусство книги. Традиции и поиск" за оформление 3-томного альбомного издания "Сахалин и Курильские острова. Время больших перемен", а генеральный директор издательства Александр Колесов стал лауреатом Премии "Человек книги" в номинации "Руководитель издательства".

Юрий Рогов, газета "Золотой Рог", Владивосток.