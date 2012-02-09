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Саммит АТЭС - 2012
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Написана первая картина о новом кампусе на о. Русском

09 Февраля 2012, 13:11 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ZRPRESS. Кампус ДВФУ на острове Русском - огромный сложный проект, не имеющий аналогов в России, объект федеральной значимости. Университет переедет в новый студенческий городок осенью 2012 года, после проведения саммита АТЭС. Но уже сейчас каждую неделю в новый кампус отправляются экскурсии – студенты и сотрудники хотят своими глазами увидеть, как идет строительство и обустройство корпусов и общежитий. Организует эти экскурсии Департамент развития кампуса ДВФУ.

И вот – первый серьезный плод художественного осмысления новой реальности: менеджер отдела организации кампуса Дмитрий Кравченко написал картину, в которой постарался передать свое ощущение атмосферы перемен.

- Наверное, нас еще ждут трудности, да и вообще перемены – это не то, что радует абсолютно всех. Люди недоверчиво относятся к переменам. Особенно если трудности портят наше настроение. Настроение – это важно, вы не находите? Любое частное мнение по поводу кампуса может повлиять на мнение многих. Я хочу, чтобы в каждом окне нового университета было только доброе, жизнерадостное настроение! – рассказал автор о духе своей работы.

Картина Дмитрия Кравченко, сотрудника ДВФУ называется «Цвет твоего окна». Сейчас она украшает кабинет начальника отдела организации кампуса ДВФУ, а в мае примет участие в весенней выставке галереи «Портмэй» - там ее смогут увидеть все желающие.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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