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Зазвучат опера и китайский оркестр
- Чем порадуют "Дни высокой музыки" в этом году?
Фестиваль "Дни высокой музыки" проходит во Владивостоке четвертый раз. Тон его с самого начала был задан исполнителями мирового уровня. Николай ПЕТРОВ, пианист, Сергей СТАДЛЕР, скрипач и дирижер, Элисо ВАРСАЛАДЗЕ, пианистка и преподаватель Российской академии музыки.
Но не только Владивосток открывает новые имена - именитые люди открывают для себя Владивосток. На пресс-конференции Дамир БАСЫРОВ, солист Пражской оперы, народный артист Республики Коми, сказал, что был очень удивлен, что во Владивостоке есть симфонический оркестр, а в первые же дни репетиций был еще более удивлен, что в филармонии есть такие прекрасные вокалисты, как Людмила ЯКУНИНА. Концерт 4 сентября осчастливил публику ариями из любимых опер, песнями на музыку Таривердиева, и романсами.
На IV фестивале прозвучит много вокала. 11 сентября хоровой ансамбль Харбинского оперного театра под управлением Лю Кэцзи исполнит китайские песни, в том числе и на стихи Мао Цзэдуна, а также советские песни 40-х годов.
Когда на пресс-конференции дирижеру Михаилу АРКАДЬЕВУ задали вопрос, является ли высокой музыкой та, что исполнит Харбинский симфонический оркестр на стихи Мао Цзэдуна, он ответил, что музыка прекрасна вне времени и вне политики.
Приехала к нам и пианистка Наталья ДЕНИСЕНКО. Она учится в Германии. Во Владивостоке родилась, окончила музыкальную школу.
Зрителей фестиваля ждет разочарование: концерты пройдут на сцене Дома офицеров флота вместо открытого в июле Большого зала филармонии. В СМИ прошла информация о том, что на ремонт филармонии (который идет уже 10 лет), потрачено 250 миллионов рублей из краевого бюджета. Сами работники филармонии не раз выходили на субботники, мыли и красили полы и стены. Губернатор с гордостью продемонстрировал зал и сделанную в Чехии люстру высоким московским гостям, но потом выплыли проблемы с пожарной безопасностью, оплатой труда рабочим и так далее.
Словом, большой зал закрыт, и когда откроется - неизвестно. Подрядчик "Стройсвязькомплекс" кивает на "Примстройзаказчик", краевые власти уходят от ответа, а депутатов думы этот вопрос, в принципе, не волнует.
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