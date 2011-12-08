Обычный гений Олег Канищев

На днях в Приморье открывается очередной кинофестиваль "Меридианы Тихого". Сотни титулованных и не очень гостей прибудут к российским тихоокеанским берегам на праздник кино. Среди нынешних хозяев фестиваля немного найдется тех истинных мэтров кинематографа, кто нес мировую славу российской кинодокументалистики с берегов Тихого океана. А первыми были сценаристы, режиссеры, операторы, звукорежиссеры, монтажники студии "Дальтелефильм". Эти люди незаслуженно забыты.

Они не научились носить смокинги, двигаться по ковровым дорожкам фестивалей, заглядывать в глаза спонсорам. Все, что они умели и умеют - "делать кино", как говорят профессионалы. Устроителям фестиваля следовало бы первыми вспомнить многих приморцев, которые внесли значительный вклад в развитие отечественной культуры. Редакция "ЗР" предлагает читателям встречу с человеком, чье имя внесено во все мировые справочники документального кино.

Утром он проснулся знаменитым

Конечно, это был его фильм "Полтора часа до объятий". Было это в период "доисторического материализма" - летом 1969-го. Страшно сказать - фильму почти 40 лет, а его не только смотрят и видят зрители - по нему учатся уже целые поколения кинодокументалистов.

Старые владивостокцы помнят, что это было за событие - приход в родной порт китобойной флотилии "Советская Россия". С утра по радио звучало "Как провожают пароходы", а город готовился к их встрече. Перекликались суда в бухте Золотой Рог, тысячи людей устремлялись в порт. Собственно, что это я... А я просто начинаю излагать сценарий фильма, который на первый взгляд был вовсе без сценария. Фильм как раз и был о том, что составляет нерв морского города - время и любовь, надежда и иллюзии, ожидание и обман, верность и встреча. Оставалось лишь подобрать музыку "Грезы любви" Листа, сделать встречный монтаж на основе хронологических событий, обеспечив драматургию эмоций, - и фильм готов. Олег Канищев, режиссер фильма, вспоминает: "До встречи флотилии оставались не дни, а часы, когда сценарий наконец-то был одобрен худсоветом и руководством комитета по радиовещанию и телевидению. Я был безмерно счастлив, вдохновение вело меня.

Я не хочу от вас скрыть главный момент, единственный, - мои слезы за звукомонтажным столом, когда ночью был подклеен последний кадр киноленты. Это были слезы потрясения от всепоглощающего чувства любви, которое бросает людей в объятья друг другу после девятимесячной разлуки". На премьере рыдали зрители, невольные и вольные участники фильма, капитаны и старпомы, рыбообработчицы и судовые врачи, жены, дети китобоев, рыбацкие начальники и министерские функционеры. Фильм без слов - и столько светлых, чистых слез. Это был фильм-сопереживание, основанный на реальной жизни.

Ищите женщину

Как и следовало ожидать, у режиссера была муза. Мэтр рассказывает спустя десятилетия: "В дни создания фильма "Полтора часа до объятий" я потерял голову от влюбленности в эту красивую женщину. Вал любви обрушил на меня волну помешательства. Восторженное, возвышенное состояние, охватывавшее меня, было не только очевидным фактом влюбленности в эту женщину. Это было неосознанным мною преклонением перед искусством.

Ее звали Альбина Сергеева. Серега, как я называл ее, - старший редактор молодежной редакции Владивостокской студии телевидения. Она разбудила во мне красоту слова, образности, приобщила меня к анализу сюжетных построений классических новелл. И, быть может, благодаря ее влиянию у меня со временем прорезался дар сценарного письма. Любовь наша подверглась сокрушительным испытаниям и не выдержала их. Я расстался с женой, а моя Серега вышла замуж за актера Владивостокского драматического театра и уехала в европейскую часть страны. Спустя десятилетия пришла щемящая весть о том, что Альбиночка скончалась от сердечной недостаточности. Все, что осталось на память, - ее чудесные письма и фильм "Полтора часа до объятий".

Формула успеха

"Формула успеха" - так назывался один из фильмов Олега Канищева о человеке-легенде, директоре Владивостокского судоремонтного завода М. Дардыкине. Еще в те далеко доперестроечные времена Олег Канищев сумел сделать героями своих фильмов не заказушных персон от власти, а людей, которые были и остаются национальными героями.

Вы же помните его фильм "Там, где сходятся меридианы" о капитане флагманского ледокола "Москва" Л.Ляшко? Вы ведь не могли не видеть его ленту "Анна Ивановна" - о первой в мире женщине-капитане Анне Ивановне Щетининой. А документальный фильм "Здравствуй, мама" о погибшем при международном пограничном конфликте на острове Даманском пограничнике Николае Петрове? Любой мало-мальски культурный человек Приморья знает канонические произведения Олега Канищева. На них воспитывались поколения. Не только поколения кинематографистов, - поколения граждан.

Кто-то выводит формулу счастья, кто-то формулу любви, кто-то формулу благополучия. Для Канищева Олега Александровича должна быть была где-то выведена формула успеха, потрясающего успеха от главного фильма. Формула эта проста, как три рубля, - талант. Талант, он либо есть, либо его нет, то, что дано свыше. И пусть Олег Канищев говорит о Музе - на то он и режиссер. У скольких из нас муза была? А триумфа не было, потому что не было таланта.

Странно только, что у сегодняшних "заказчиков" не возникает потребность в Олеге Канищеве. Он ведь, в сущности, из тех профессионалов, кто из любого материала "пулю" сделать может. В Приморье достаточно вещей, людей и событий, которые достойны руки мастера. Увы, те, кто определяет содержание культурной жизни края, предпочитают творческую концепцию "сделайте меня красиво". Поэтому с экранов исчезли фильмы об уникальной природе Дальнего Востока, картины об ученых и их открытиях, очерки о добре и зле, о вечном и преходящем. Остались "говорящие головы" глав администраций и их пособников, попов всех мастей и разбогатевших лавочников. Минимум закадрового текста. Исчезли профессии режиссера и звукорежиссера. Ремесленники от телевидения и кино скажут: "Это - не наш формат", скрыв за придуманной ими формулой собственную бездарность и профессиональную беспомощность.

Когда умер "Дальтелефильм"

Новое кино и телевидение появилось, когда умер "Дальтелефильм". Предприимчивое руководство в два счета разметелило уникальную съемочную, звуковую, монтажную, осветительную, проявочную, ремонтную аппаратуру. Историческое здание федерального значения было сдано в аренду. Потекли денежки в карман администраторов новой формации. Труд и талант трех поколений кинематографистов Приморья в одночасье был предан забвению. Теперь лишь профессионалы помнят имена режиссеров Юрия Шепшелевича, Альберта Масленникова, Валентина Лихачева, Леонида Сафрошина, Владимира Патрушева. Многих из них уже нет в живых. А оставшиеся в живых неизменной теплотой вспоминают талантливейшего руководителя "Дальтелефильма" Павла Ильича Шварца - как он умел найти и поддержать талант!

Олег Канищев с болью вспоминает, как разрушались творческие группы. А ведь кино не случайно называют коллективным творчеством.

- Мне очень легко работалось с операторами Петром Якимовым, Валентином Гринчаком, Михаилом Рыжовым, со звукорежиссером-самородком Еленой Федорец, с Владимиром Кирилловым. А какие были монтажницы Лена Старыгина и Тоня Бондаренко! У каждого из них был талант. Талант был у всех, даже у нашего экономиста Тани Франи - Татьяны Францевны Петровой, которая чего-то там считала и вычитала в своем кабинете, но была и экспертом, и товарищем, и советчиком. В сумме мы получали "на выходе" всесоюзное признание, призы, кубки и грамоты. И были счастливы. Но, оказалось, и для нас не было ничего вечного. "Испарились" куда-то наши награды, имевшие не только историческую, но и художественную ценность. Даже приз за мой фильм "Полтора часа до объятий" сегодня у кого-то пылится, наверное, в чулане. Я бы выкупил его.

Есть устойчивое выражение - непризнанный гений. Олег Канищев - гений признанный, документально заверенный. Об этом хочется напомнить тем, кто сейчас обустраивает предстоящий фестиваль во Владивостоке, тем, кто формирует список VIP-гостей. Мне кажется, возглавлять этот список должны люди, чьи имена только что были названы. На кинодокументальных меридианах Тихого именно они - особо важные персоны.