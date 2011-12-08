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Кому Грант, а кому и баня в "DaVыдове"?

08 Декабря 2011, 20:44 | Владивосток

Как ни крути, а в любом зрелище самое интересное - это человек, личность, вокруг которой и разворачивается шоу со всеми своими цветовыми, звуковыми и прочими спецэффектами. Ди-джей Грант - это личность, известная во всех клубных кругах Европы. Два с половиной года российский самородок, непревзойденный интерпретатор хаус-музыки с ошеломляющим успехом выступал в самых модных клубах Лондона, Парижа, Милана, Берлина, Амстердама и других европейских столиц, потом вернулся в Москву и вот теперь едет во Владивосток. 7 сентября диджей Грант - в клубе "Дежавю" - на вечеринке друзей. Вход - 300 рублей. Для обладателей преимум- и ВИП-карт - бесплатный.

Другой интересный субъект - Андрей ЗЕМСКОВ, приморский автор-исполнитель собственных песен, подготовил новую программу "Черно-белый клип". Начало концерта завтра в 19.00 в "Артцентре" по адресу: ул. Светланская, 109. Вход - 100 рублей.

Тех, кто устал от личностей, в том числе от собственной, и хочет ощутить себя частью рода человеческого во всей природной изначальности, ночной клуб "Давыдов" посылает... в баню! Завтра вечером он превращается в одну большую сплошную общую баню, где все равны и нет ни чинов, ни различий - только Адамы и Евы, а также дубовые веники и сладкая медовуха. "Давыдов": даешь Русь изначальную, Русь парную и банную! Вход 300 рублей, для обладателей клубных карт - бесплатный.

Зато не все так просто и демократично будет в эту субботу в ночном клубе Oblik amorale. 8 сентября здесь закрытая вечеринка для "избранных". Качественная музыка, интересный бар, необычные люди, очень уютная обстановка. В 23.00 открываются двери, запускаются гости. В 05.00 гости смогут покинуть помещение. Устроители предупреждают: во время вечеринки никто посторонний не может зайти в клуб, гости смогут только выйти. Попасть можно только по спискам, для чего необходимо заполнить анкету на портале www.TYSA.ru. Количество гостей ограничено - 40 человек. Стоимость билета - 1000 рублей. Во как!

А любителям-гурманам впору штурмовать владивостокский цирк: здесь в субботу открывается IV Приморский кулинарный фестиваль со множеством презентаций, дегустаций, обилием экзотических яств и напитков.

Выходные на пороге. Отдыхайте, господа!

Автор: Эдуард Попов
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