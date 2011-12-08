Аборигены во Владивостоке!

В минувшие выходные корреспонденты "ЗР" на улице Гоголя во Владивостоке обнаружили настоящих аборигенов с островов Кука - они ходили в странных одеждах, слушали необычную музыку и совершали непонятные телодвижения. Ближе к вечеру около входа в ночной клуб "BSB" собралась целая толпа странных людей. Как выяснилось позже, аборигены захватили клуб на всю ночь, чтобы показать свои одежды и рассказать об открывшемся во Владивостоке бутике "креативных штучек со всего света" "Кукабарра".

Для привлечения внимания к своей вечеринке жители диких джунглей хотели развести у входа в клуб костер, но им не позволили, поэтому пришлось зажечь большую свечу. Две австралийские амазонки призывали духов своего племени поприветствовать гостей "BSB". Также они предлагали всем желающим раскраситься в ритуальные цвета, чтобы стать более похожими на устроителей вечера. В самом клубе сбежавшие с необитаемых островов "дикари" тоже произвели изменения: танцпол заменили подиумом, который был сооружен для показа аборигеновских одеяний из хлопка.

Как удалось выяснить позже, ритуальная вечеринка имела свою историческую подоплеку - аборигены шумно и весело праздновали 200-летие со дня поедания капитана Кука. По этому поводу были организованы различные развлекательные конкурсы, направленные на приобщение цивилизованного человека к культуре "диких" племен. Например, прошло специальное посвящение всех желающих в аборигены. После прохождения этой процедуры, которая заключалась в нанесении на "противника" наиболее агрессивной раскраски и ритуальных танцах, цивилизованные люди смогли почувствовать полное единение с природой.

Как подарок для всех участников конкурса, на сцену поднялась "последняя девственница Австралии", которую новоявленные жители этого континента смогли вымазать ритуальной гуашью. А та в благодарность обнажила свое непорочное тело по пояс, чем привела в неописуемый восторг и цивилизованную публику, и аборигенов.

Помимо конкурсов прошло ритуальное поедание жареного мяса с кровью и настоящая аборигеновская свадьба, в конце которой молодожены должны были исполнить брачную песню на священной трубе. Всем, кто еще до начала торжества успел приобрести одежду от бутика "Кукабарра", достался диск с песнями в исполнении аборигенов. Особенными гостями "дикого" праздника стала группа "Герцог", которая специально для аборигенов, новоявленных и уже пришедших в этом статусе, исполнила аборигеновскую музыку.

Все цивилизованные люди, не успевшие пройти посвящение, съесть "кусочек тела Кука" или изобразить смех птички кукабарры, получили максимум удовольствия и здорово повеселились, наблюдая за своими сородичами. Порой казалось, что законы цивилизованного общества прекратили существование. Особенно это было заметно по двум молодым людям, целующимся возле барной стойки. В воздухе, и правда, летало что-то "вудувское", объединяющее и настолько мистическое, что уходить с этого праздника "дикой" жизни просто не хотелось.