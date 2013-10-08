В Приморский театр оперы и балета можно будет попасть бесплатно

Вокруг церемонии открытия Приморского театра оперы и балета ходило немало слухов. Программа мероприятия до сих пор держится в секрете.

Однако художественный руководитель театра Антон ЛУБЧЕНКО в интервью корреспонденту «ЗР» раскрыл некоторые подробности.

- Совсем скоро откроется Приморский государственный театр оперы и балета. Вы помните, когда был заложен первый камень в основание нашего театра?

- Строительство началось не так давно, всего два года назад, и на данный момент стройка уже практически закончена. Сейчас идут пуско-наладочные работы. Одновременно идет репетиционный процесс оперной труппы, балетной труппы и хора. Для этого нам приходится снимать несколько репетиционных залов в городе.

- А когда состоится официальное открытие и будет ли официальная премьера?

- Мы планируем открыться 18 октября, в этот день состоится премьера оперы «Евгений Онегин». А 19 октября пройдет гала-концерт оперных звезд.

- Как формировалась труппа оркестра?

- Труппа до сих пор формируется, и будет формироваться еще не один год, как это обычно и происходит в театре. Мариинскому театру 230 лет, а они до сих пор формируют труппу.

- В труппе есть наши приморские музыканты?

- Конечно, там много музыкантов из Владивостока и Приморья, и не все они из Тихоокеанского симфонического оркестра. Есть много других людей, которые никогда в филармонии не работали. И это очень профессиональные, хорошие ребята.

- А из других городов?

- Много музыкантов из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Ростова, из Новосибирска, из Иркутска.

- Иностранцы есть?

- Иностранцев не так много, у нас и своих талантов хватает. В основном зарубежные артисты работают в балетной труппе. В оркестре иностранцев двое: бас-тромбон из Болгарии Любен ПЕТКОВ и скрипачка из Южной Кореи Чан Ти ХЕ.

- С 28 сентября по 6 октября в крае проходил музыкальный фестиваль «Приморский ключ». Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.

- Да, в ходе фестиваля мы выступили в 12 городах Приморья, и везде наши концерты собрали полные залы. В Спасске-Дальнем перед самым выступлением в местном Доме культуры отключили электричество, но ни один зритель не ушел. В Дальнегорске желающих было столько, что администрация муниципального образования организовала трансляцию в соседний зал, чтобы послушать музыку смогли все. Но особенно меня растрогал опубликованный в одной из газет комментарий 4-летнего мальчика Марка из Находки, которому концерт очень понравился, только он расстроился из-за того, что прозвучал Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром, а он любит Третий. Ради таких моментов и хочется работать.

- Фестиваль был заявлен как благотворительный…

- Да, концерты были бесплатными, а мероприятие финансировалось из краевого бюджета. При этом мы призывали меценатов помогать музыкальным школам и музыкальным училищам. Фестиваль будет ежегодным, и со следующего года, когда уже будет возможность продавать билеты, все средства будут отдаваться музыкальным школам тех городов, где собрали деньги.

- А откуда название «Приморский ключ»?

- «Ключ» - потому что, если между городами, которые посетил оркестр, провести линию на карте, получится фигура, похожая на скрипичный ключ.

- Кроме музыкантов театра оперы и балета, кто-нибудь еще принимал участие в фестивале?

- В качестве гостей приехали солист из Мариинского театра Виталий Ишутин и гитарист из Москвы Дмитрий Бородаев. Но больше это презентация нашего театра, наших оперных солистов и оркестра для тех, кто не сможет часто ездить во Владивосток на премьеры.

- Приморский театр оперы и балета открывается премьерой оперы «Евгений Онегин», приезжают люди из-за рубежа. Эти солисты будут петь на русском языке?

- Да, конечно, на русском.

- А кто будет петь?

- Мы ведем переговоры с одним из лучших на данный момент басов на западной арене. Это бас из Венской оперы Курт РИДЛЬ.

- Кто будет из Европы?

- Из Европы приедет режиссер и продюсер, который занимается постановкой гала-концерта открытия, Ханс-Йоахим ФРАЙ. Он – директор и художественный руководитель австрийского концертного зала «Брукнерхаус», а также директор ежегодного Дрезденского оперного бала.

- Кто еще из иностранцев?

- Солисты. Приедет солист хора мальчиков монастыря Святого Флориана. Это монастырь недалеко от Линца, где всю свою жизнь сначала пел в хоре, потом играл на органе великий композитор Антон БРУКНЕР.

- Какие еще сюрпризы готовятся на открытие?

- Приедет петь один из лучших теноров мира Владимир ГАЛУЗИН. Он выступит 19 октября на гала-концерте, а 18 октября его супруга исполнит партию Татьяны в нашем спектакле. Также приехал режиссер из Мариинского театра Алексей СТЕПАНЮК, который будет ставить оперу «Евгений Онегин». Это ученик такого известного режиссера, как Роман Тихомиров, который снял фильмы «Пиковая дама» и «Евгений Онегин».

- Где можно купить билеты на открытие?

- Спасибо, что задали этот вопрос. Билеты не продаются, потому что мы считаем, что вход на это мероприятие должен быть свободным, бесплатным. Ведь этот театр - это подарок жителям, подарок всем приморцам. Просто если сейчас выкинуть билеты, я думаю, что их сразу раскупят те, у кого есть деньги, а те, у кого их нет, наверное, не попадут в таком случае на открытие. Поэтому мы сделали вход на 18 и 19 по пригласительным билетам и совместно с краевой администрацией распределяем квоты таким образом, чтобы в них попали абсолютно все социальные слои населения Приморского края.

- Недавно вы вернулись из Австрии?

- Да, 15 сентября в Линце открылся юбилейный, 40-й фестиваль Антона Брукнера. И, что примечательно, я стал первым русским дирижером, который его открыл. Самое приятное для меня как для руководителя, что трое наших приморских солистов прошли во второй полуфинал конкурса Competizione dell’Opera, который там проходил в рамках фестиваля. Это для меня очень важное событие, потому что конкурс очень большой: 27 человек на место.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.