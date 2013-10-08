www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.28 р. 100 JPY: 61.07 р.
EUR: 79.95 р. 10 CNY: 99.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

В Приморский театр оперы и балета можно будет попасть бесплатно

08 Октября 2013, 13:02 | Владивосток

Вокруг церемонии открытия Приморского театра оперы и балета ходило немало слухов. Программа мероприятия до сих пор держится в секрете.

Однако художественный руководитель театра Антон ЛУБЧЕНКО в интервью корреспонденту «ЗР» раскрыл некоторые подробности.

- Совсем скоро откроется Приморский государственный театр оперы и балета. Вы помните, когда был заложен первый камень в основание нашего театра?

- Строительство началось не так давно, всего два года назад, и на данный момент стройка уже практически закончена. Сейчас идут пуско-наладочные работы. Одновременно идет репетиционный процесс оперной труппы, балетной труппы и хора. Для этого нам приходится снимать несколько репетиционных залов в городе.

- А когда состоится официальное открытие и будет ли официальная премьера?

- Мы планируем открыться 18 октября, в этот день состоится премьера оперы «Евгений Онегин». А 19 октября пройдет гала-концерт оперных звезд.

- Как формировалась труппа оркестра?

- Труппа до сих пор формируется, и будет формироваться еще не один год, как это обычно и происходит в театре. Мариинскому театру 230 лет, а они до сих пор формируют труппу.

- В труппе есть наши приморские музыканты?

- Конечно, там много музыкантов из Владивостока и Приморья, и не все они из Тихоокеанского симфонического оркестра. Есть много других людей, которые никогда в филармонии не работали. И это очень профессиональные, хорошие ребята.

- А из других городов?

- Много музыкантов из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Ростова, из Новосибирска, из Иркутска.

- Иностранцы есть?

- Иностранцев не так много, у нас и своих талантов хватает. В основном зарубежные артисты работают в балетной труппе. В оркестре иностранцев двое: бас-тромбон из Болгарии Любен ПЕТКОВ и скрипачка из Южной Кореи Чан Ти ХЕ.

- С 28 сентября по 6 октября в крае проходил музыкальный фестиваль «Приморский ключ». Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.

- Да, в ходе фестиваля мы выступили в 12 городах Приморья, и везде наши концерты собрали полные залы. В Спасске-Дальнем перед самым выступлением в местном Доме культуры отключили электричество, но ни один зритель не ушел. В Дальнегорске желающих было столько, что администрация муниципального образования организовала трансляцию в соседний зал, чтобы послушать музыку смогли все. Но особенно меня растрогал опубликованный в одной из газет комментарий 4-летнего мальчика Марка из Находки, которому концерт очень понравился, только он расстроился из-за того, что прозвучал Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром, а он любит Третий. Ради таких моментов и хочется работать.

- Фестиваль был заявлен как благотворительный…

- Да, концерты были бесплатными, а мероприятие финансировалось из краевого бюджета. При этом мы призывали меценатов помогать музыкальным школам и музыкальным училищам. Фестиваль будет ежегодным, и со следующего года, когда уже будет возможность продавать билеты, все средства будут отдаваться музыкальным школам тех городов, где собрали деньги.

- А откуда название «Приморский ключ»?

- «Ключ» - потому что, если между городами, которые посетил оркестр,  провести линию на карте,  получится фигура, похожая на скрипичный ключ.

- Кроме музыкантов театра оперы и балета, кто-нибудь еще принимал участие в фестивале?

- В качестве гостей приехали солист из Мариинского театра Виталий Ишутин и гитарист из Москвы Дмитрий Бородаев. Но больше это презентация нашего театра, наших оперных солистов и оркестра для тех, кто не сможет часто ездить во Владивосток на премьеры.

- Приморский театр оперы и балета открывается премьерой оперы «Евгений Онегин», приезжают люди из-за рубежа. Эти солисты будут петь на русском языке?

- Да, конечно, на русском.

- А кто будет петь?

- Мы ведем переговоры с одним из лучших на данный момент басов на западной арене. Это бас из Венской оперы Курт РИДЛЬ.

- Кто будет из Европы?

- Из Европы приедет режиссер и продюсер, который занимается постановкой гала-концерта открытия, Ханс-Йоахим ФРАЙ. Он – директор и художественный руководитель австрийского концертного зала «Брукнерхаус», а также директор ежегодного Дрезденского оперного бала.

- Кто еще из иностранцев?

- Солисты. Приедет солист хора мальчиков монастыря Святого Флориана. Это монастырь недалеко от Линца, где всю свою жизнь сначала пел в хоре, потом играл на органе великий композитор Антон БРУКНЕР.

- Какие еще сюрпризы готовятся на открытие?

- Приедет петь один из лучших теноров мира Владимир ГАЛУЗИН. Он выступит 19 октября на гала-концерте, а 18 октября его супруга исполнит партию Татьяны в нашем спектакле. Также приехал режиссер из Мариинского театра Алексей СТЕПАНЮК, который будет ставить оперу «Евгений Онегин». Это ученик такого известного режиссера, как Роман Тихомиров, который снял фильмы «Пиковая дама» и «Евгений Онегин».

- Где можно купить билеты на открытие?

- Спасибо, что задали этот вопрос. Билеты не продаются, потому что мы считаем, что вход на это мероприятие должен быть свободным, бесплатным. Ведь этот театр - это подарок жителям, подарок всем приморцам. Просто если сейчас выкинуть билеты, я думаю, что их сразу раскупят те, у кого есть деньги, а те, у кого их нет, наверное, не попадут в таком случае на открытие. Поэтому мы сделали вход на 18 и 19 по пригласительным билетам и совместно с краевой администрацией распределяем квоты таким образом, чтобы в них попали абсолютно все социальные слои населения Приморского края.

- Недавно вы вернулись из Австрии?

- Да, 15 сентября в Линце открылся юбилейный, 40-й фестиваль Антона Брукнера. И, что примечательно, я стал первым русским дирижером, который его открыл. Самое приятное для меня как для руководителя, что трое наших приморских солистов прошли во второй полуфинал конкурса Competizione dell’Opera, который там проходил в рамках фестиваля. Это для меня очень важное событие, потому что конкурс очень большой: 27 человек на место.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: праздники  культура  театр оперы и балета  музыка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Лариса19:09, 08.10.2013#

    Я так и говорила, что будут раздавать билеты бесплатно бюджетникам, чтобы зал заполнить, никто по таким ценам покупать билеты не будет.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru