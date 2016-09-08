Создатель "Аватара" поделился секретами работы над снятым во Владивостоке фильме

Ведущий специалист по компьютерной графике для фильма «Напарник» Сергей Невшупов рассказал во Владивостоке о создании визуальных эффектов и трудностях съемочного процесса. Как сообщил корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», лекция прошла в рамках мероприятия Startup Village by THE SEA, огранизованным фондом «Сколково».

Напомним, съёмки фильма «Напарник» прошли с 1 – 16 августа в знаковых местах Владивостока. На большом экране горожане увидят Золотой мост, остров Русский, Океанский проспект.

В главных ролях - Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова. В основе сюжета – любимая для многих кинематографистов фантастическая ситуация «переселения душ»: на этот раз сущность матерого опера переселяется в тело младенца. Но даже пересев в детскую коляску, он способен доставить немало хлопот китайской «триаде», которая пустила корни во Владивостоке.

«Режиссер поставил мне задачу – сделать так, чтобы через мимику годовалого малыша прослеживался циничный 60-ти летний старикан», - рассказал Невшупов.

Для того, чтобы выполнить задачу пришлось сделать 3 D модель ребенка. Для этой цели были задействованы 80 фотоаппаратов, которые с разных ракурсов снимали малыша. «Аватар было делать даже в чем-то легче, так как мы снимали мимику взрослых людей и их эмоции. Годовалого ребенка посадить и попросить отобразить эмоции нельзя – поэтому пришлось думать, как решить задачу по-другому», - поделился он.

Стоит отметить, что модель получилась весьма реалистичной. Главный герой – младенец Хромов - полностью создан с помощью цифровых технологий, но с подлинной мимикой и пластикой Сергея Гармаша. В настоящий момент перед специалистами по компьютерной графике стоит задача сделать прототип еще более похожим на оригинал и вложить в уста младенца речь Гармаша.

Сергей Невшупов также упомянул о съемочной группе, которая за три недели умудрилась отснять столько материала для картины. «Во Владивостоке нет необходимой инфраструктуры для кинопроизводства, поэтому в столицу Приморья прилетело 100 человек съемочной группы, которая привезла с собой все оборудование. Считаю, что это подвиг», - восхитился коллегами программист.

Напомним, в прокате фильм ожидается в 2017 году.

Досье «ЗР»: Сергей Невшупов, - специалист по компьютерной графике, супервайзер визуальных эффектов. С 2000 по 2009 год жил в Новой Зеландии, работал в студии Питера Джексона Вета Диджитал ( Weta Digital). С 2009 года живет во Владивостоке, с 2012 года тесно сотрудничает с крупнейшей московской студией визуальных эффектов CGF. Фильмография Сергея включает работу в трилогии Властелин Колец, а также в таких фильмах как: Я, робот; 30 дней ночи; Кинг Конг; Мой Домашний Динозавр; Аватар; Август Восьмого; Мой друг Шерлок Холмс (телесериал) 1864 (телесериал); Он – Дракон; Экипаж

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из официальных соцсетей фильма "Напарник".