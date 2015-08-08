Морское шоу и пенная вечеринка открыли фестиваль "Лето на русском"

Открывая фестиваль, его инициатор и идейный вдохновитель Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что гармоничной союз спорта и культуры стал любимым праздником приморцев и гостей региона.

«Только в прошлом году мероприятие посетили более 20 тысяч человек. И год от года фестиваль становится ярче и шире», – акцентировал глава региона.

В этом году организаторы обогатили фестиваль по самым разнообразным направлениям. Выставка платков «200 историй о России», украсившая культурную составляющую «Лета на Русском», действительно поражает воображение буйством красок, сюжетов и фантасмагорий. По словам куратора выставки, искусствоведа, профессора Кирилла Гаврилина, фестиваль «Лето на Русском» становится заметным событием в масштабах страны.

«На наших глазах Приморский край превращается в признанный центр спортивной и культурной жизни страны», – добавил он.

На набережной ДВФУ все внимание зрителей было приковано к показательным выступлениям аквабайкеров и параду водно-моторной техники, задействованной в организации чемпионата. Особый восторг у приморцев вызвал флайборд – парящие над морем на столпах воды спортсмены выглядели, как супер-герои. Знаменитую лодку с прозрачным дном украшала русалка, а дополняли картину морского шоу невероятные сальто на аквабайках от участников чемпионата. Пенное шоу в конце представления привело в восторг юных гостей фестиваля.

Семья Коломейцевых из Хабаровска второй год подряд приезжает специально на фестиваль «Лето на Русском».

«Здесь всегда интересно, и море, и столько событий, каждый член семьи найдет себе занятие по душе. Младшую дочку сегодня впечатлила русалка, старшую – живопись на воде, новое интересное шоу, ничего подобного раньше не видели. А нам с мужем очень понравились выступления аквабайкеров, с нетерпением ждем начала чемпионата», – рассказала Юлия Коломейцева.

Выставка художников расположилась прямо на набережной ДВФУ, гости смогли увидеть работы, созданные на прошлом фестивале. По словам участника арт-пленэра художника Евгения Босака, такой формат работы доставляет большое удовольствие.

«Мы пишем картины на глазах у большого количества людей, вдохновляет их интерес к нашему творчеству, к процессу, поэтому участвую в фестивале третий год подряд», – поделился он.

Также в день открытия гости фестиваля на острове Русский приобщились к древнему искусству эбру-живописи. И взрослые, и дети зачарованно смотрели, как создаются картины прямо на поверхности воды.

«Краска не тонет, не растворяется, а расплывается в узоры, как в калейдоскопе, и превращается в картину на бумаге, это просто волшебство!», – удивлялись зрители.

Сегодня гости фестиваля «Лето на Русском» приобщались к высокому искусству, танцевали под открытым небом, подпевали любимым приморским исполнителям, гости раскрашивали не только фигурки из глины, но и руки, и лица, и наслаждались атмосферой праздника. Завтра их ждут новые события и новые впечатления, ведь фестиваль только начался.

Напомним, с 7 по 15 августа 2015 года в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет 3-й культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском». Любителей спорта порадуют соревнования по мини-футболу, стритболу, баскетболу, теннису, бейсболу, бочче, паралимпийским дисциплинам, гребле на лодках «Дракон» и «Аутригер» и, конечно, международный чемпионат по аквабайкам. Соревнования, в которых принимают участие уже 13 стран, стартуют 12 и завершатся 16 августа.

Культурную часть фестиваля наполнят вернисаж, арт-пленэр молодых художников, фотовыставка о Приморском крае, ежедневные музыкальные концерты, в том числе и большой бардовский концерт, выставка современного текстильного дизайна, «Улица мастеров», выступления коллективов со всего Приморья, творческие встречи и мастер-классы. На 9 дней кампус ДВФУ станет территорией творчества и спорта, и каждый гость найдет занятие по душе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.