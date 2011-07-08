Владивостокцев призывают ударить "народным бросанием цемента" по стихийной рекламе

Арт-сообщество 33+1 и Группа компаний "Регион Востокцемент" приглашают жителей Владивостока на акцию «Народное бросание цемента».

Художники 33+1 предлагают каждому желающему бросить «колобок» цементного раствора в экспрессивном порыве на заранее подготовленную стену. В отпечатке на стене художники схематично изображают портрет бросившего. В таком виде отпечатки застывают, образуя долговечное художественное панно.

Жест «бросания цемента» - символический, отражает сопричастность каждого жителя к процессам глобальной стройки и реконструкции Владивостока.

Данное панно станет своеобразной «Стеной славы» неравнодушных жителей города, где каждый будет видеть свой персональный вклад и сможет им гордиться. Еще одной важной составляющей акции является коллективный жест против стихийной расклейки незаконных объявлений, борьбу с которыми проводит администрация города. Избранная для акции стена – «традиционное» место расклейки объявлений. Наличие на ней рельефного панно («нашлепков» цемента и сетки) решит проблему появления объявлений на данном участке.

Как сообщил "ЗР" Павел Шугуров, организация акции, строительные и художественные работы выполняются силой энтузиазма «33+1» и партнеров. Место проведения: Океанский пр-т, в районе дома 98. Время: 22 июля 2011 года с 16.00 до 19.00. Подготовительные работы стартуют 21 июля.