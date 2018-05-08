Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре

Меньше двух недель осталось до открытия Юбилейной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Напомним, что она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. В этом году мероприятие по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России. Юбилейное событие обещает стать незабываемым!

По традиции, организаторы готовы оказать поддержку в продаже и демонстрации техники не только компаниям, но и физическим лицам.

Желающие продать свою бывшую в употреблении технику, могут обратиться в организационный комитет мероприятия и подать заявку.

У вас гидроцикл, квадрацикл, прицеп или катер? Желаете продать и присмотреть что –то новое?

Условий для участия всего два: подать заявку, связавшись по указанным ниже телефонам с организаторами и подгоовить заранее технику, которую планируете разместить на выставке!

Стоимость размещения:

Площадь на берегу за единицу техники (гидроцикл, квадрацикл, прицеп) - 500 рублей / 3 дня выставки

Площадь на берегу за единицу техники (тарелка, прицеп) - 500 рублей / 3 дня выставки

Площадь на берегу за единицу техники до 27 футов (катер, прицеп) - 1000 рублей / 3 дня выставки

Площадь на берегу за единицу техники до 35 футов (катер, прицеп) - 2000 рублей / 3 дня выставки

Площадь на берегу за единицу техники свыше 35 футов (катер, прицеп) - 5000 рублей / 3 дня выставки

Телефоны для регистрации участников: 8 (423) 271 68 88 - Александр, 8 (423) 257 88 88.

Газета "Золотой Рог", Владивосток