Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
Меньше двух недель осталось до открытия Юбилейной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Напомним, что она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. В этом году мероприятие по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума.
Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России. Юбилейное событие обещает стать незабываемым!
По традиции, организаторы готовы оказать поддержку в продаже и демонстрации техники не только компаниям, но и физическим лицам.
Желающие продать свою бывшую в употреблении технику, могут обратиться в организационный комитет мероприятия и подать заявку.
У вас гидроцикл, квадрацикл, прицеп или катер? Желаете продать и присмотреть что –то новое?
Условий для участия всего два: подать заявку, связавшись по указанным ниже телефонам с организаторами и подгоовить заранее технику, которую планируете разместить на выставке!
Стоимость размещения:
Площадь на берегу за единицу техники (гидроцикл, квадрацикл, прицеп) - 500 рублей / 3 дня выставки
Площадь на берегу за единицу техники (тарелка, прицеп) - 500 рублей / 3 дня выставки
Площадь на берегу за единицу техники до 27 футов (катер, прицеп) - 1000 рублей / 3 дня выставки
Площадь на берегу за единицу техники до 35 футов (катер, прицеп) - 2000 рублей / 3 дня выставки
Площадь на берегу за единицу техники свыше 35 футов (катер, прицеп) - 5000 рублей / 3 дня выставки
Телефоны для регистрации участников: 8 (423) 271 68 88 - Александр, 8 (423) 257 88 88.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
- Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
- Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
- Открылась Владивостокская международная биеннале визуальных искусств
- Тим Уоррен открывает фестиваль документального кино США
- К празднику "День тигра" презентуют детский сборник сказок
Новости раздела
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
- Во Владивостоке устроили "The Драму"
- Квартирная выставка объединила художников
- Владивосток станет первым в стране городом для нового проекта
- Режиссер фильма "Лед" даст мастер-класс во Владивостоке
- Памятник Штирлицу появился во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников
- Китай обдирает приморский бизнес как липку
- Во Владивостоке под Золотым мостом построят рынок
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Возможное новое назначение Кудрина может заставить рубль взлететь
- В списках новостроев не значится
- Первый международный туристическо-инвестиционный форум пройдет в Хабаровске
- Определен график гидравлических испытаний и отключения горячей воды во Владивостоке
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля