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Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре

08 Мая 2018, 10:09 | Владивосток

Меньше двух недель осталось до открытия Юбилейной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Напомним, что она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. В этом году мероприятие по традиции является одной из официальных  площадок Тихоокеанского Туристского форума.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России. Юбилейное событие обещает стать незабываемым!

По традиции, организаторы готовы оказать поддержку в продаже и демонстрации техники не только компаниям, но и физическим лицам.

Желающие продать свою бывшую в употреблении технику, могут обратиться в организационный комитет мероприятия и подать заявку.

У вас гидроцикл, квадрацикл, прицеп или катер? Желаете продать и присмотреть что –то новое?

Условий для участия всего два:  подать заявку, связавшись по указанным ниже телефонам с организаторами и подгоовить заранее технику, которую планируете разместить на выставке!

Стоимость размещения:

Площадь на берегу за единицу техники (гидроцикл, квадрацикл, прицеп) - 500 рублей / 3 дня выставки

Площадь на берегу за единицу техники (тарелка, прицеп) - 500 рублей / 3 дня выставки

Площадь на берегу за единицу техники до 27 футов (катер, прицеп) - 1000 рублей / 3 дня выставки

Площадь на берегу за единицу техники до 35 футов (катер, прицеп) - 2000 рублей / 3 дня выставки

Площадь на берегу за единицу техники свыше 35 футов (катер, прицеп) - 5000 рублей / 3 дня выставки

 

Телефоны для регистрации участников: 8 (423) 271 68 88 - Александр, 8 (423) 257 88 88.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: яхта  vladivostok boat show  катер  выставка 



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