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Французский посол открыл новый офис "Альянс Франсез" во Владивостоке

08 Мая 2013, 17:49 | Владивосток

8 мая во Владивостоке был презентован новый офис международной общественной организации "Альянс франсез", которая занимается популяризацией французского языка и культуры за рубежом. Символичную красную ленточку на входе перерезал почетный гость - посол Франции в России Жан де Глиниасти и региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей Белавин.


 

Новый офис расположился в самом центре столицы Приморского края в современном здании на ул. Тигровой. Он существенно больше прежнего и располагает просторными помещениями с красивым видом на залив. Здесь уже оборудовано четыре учебных класса, установлена интерактивная техника, размещена экспозиция фотографий с видами Парижа и старого Владивостока. Примечательно, что теперь Альянс Франсез находится именно  в здании Росбанка, входящего во французскую группу "Сосьете Женераль". Организации связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в рамках реализации различных культурных проектов.


 

Владивостокский офис «Альянс франсез» - один из последних созданных на территории России, а также самый отдалённый от Москвы и от Парижа. В свое время идея создания «Альянс франсез» во Владивостоке была поддержана посольством Франции в России и большим числом инициативных жителей Владивостока. Первым президентом местной ассоциации «Альянс-Франсез» была избрана Лариса Белоброва. Кроме обучения французскому языку, организация осуществляет различные культурные проекты: фестивали французского кино, встречи с литераторами и музыкантами, гастроли театров. Недавно усилиями «Альянс франсез» была издана книга французского писателя Жозефа Кесселя «Смутные времена», сюжет которой разворачивается на фоне Владивостока 1918 - 1919 годов. 

Татьяна Александрова, фото автора. ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

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Теги: Альянс Франсез  Жан де Глиниасти  посол Франции 



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  • Псевдоним19:07, 08.05.2013#

    Ещё один иностранный агент

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