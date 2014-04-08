III Международный шоу-концерт исполнителей танго пройдет во Владивостоке

Владивосток вновь сможет почувствовать пульс настоящего аргентинского танго: международный шоу-концерт исполнителей танго El pulso dеl tango пройдет 18 апреля во Владивостоке уже в третий раз.

Аргентинское танго пленит танцоров на протяжении более сотни лет, а зрители любят его за красоту, страстность и драматизм. Поэтому фестивали и концерты аргентинского танго проходят в самых разных городах мира и имеют неизменный успех. Владивосток в этом смысле не исключение - шоу-концерт El pulso dеl tango стал уже традиционным, и его с нетерпением ждут поклонники этого страстного танца.

Организатор концертов – клуб TangoHouse – каждый раз старается придать концерту определенную изюминку. В этом году ею станет оркестр Pasional из Москвы, который специализируется на исполнении танго. Молодой коллектив, исполняющий музыку с особой энергетикой, создает во время своих выступлений неповторимую атмосферу. Основной репертуар коллектива - это аргентинское танго: авторские сочинения, музыка А.Пьяццоллы и танго золотого периода (30-40 гг. оркестры J.D’Arienzo, F.Canaro, C. Di Sarli, R. Biaggi, J. Garcia, O.Pugliese).

18 апреля в 19.00 под живую музыку оркестра Pasional на сцену Fesco Hall – а в этом году концерт пройдет именно на этой площадке – выйдут признанные мастера аргентинского танго. Это пара из Японии Наоко ТСУТСУМИЗАКИ и Кристиан ЛОПЕС и профессиональный исполнитель танго из Аргентины Фабиан АЙРИСКУБИЛАР. Они, несомненно, очаруют зрителей экстравагантным танцем необычайно красоты.

Также в концерте примут участие лучшие танцевальные коллективы Владивостока – театр танца "Созвездие улыбок", студия "Алитея", клуб "Либерти" и, конечно, танцоры клуба TangoHouse, а также известный во Владивостоке тенор Олег ПАСТУХОВ, артистка театра им. М.Горького Жанна СТРЕЛКОВА, заслуженная артистка Р.Ф., солистка Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра «Зазеркалье» Сауле Искакова.

Так как в спектакле будут представлены самые разные танцевальные направления, вокальные номера и драматические зарисовки, он будет интересен не только ценителям танго, но и всем, кто ценит красоту, музыку, искусство.

Как говорит Жанна САВЕНКО, организатор концерта и руководитель клуба TangoHouse, людей, знающих и любящих аргентинское танго с каждым годом во Владивостоке становится все больше и больше. "В этом году мы хотим показать им разное танго – веселое и грустное, трогательное и страстное. Не зря же говорят, что танго – это жизнь. Поэтому каждый здесь может найти то, что ему наиболее близко".

Билеты продаются в кассах FESCO HALL, тел. 2-517-838.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. ZRPRESS.Ru, Владивосток.