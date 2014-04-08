Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
III Международный шоу-концерт исполнителей танго пройдет во Владивостоке
Владивосток вновь сможет почувствовать пульс настоящего аргентинского танго: международный шоу-концерт исполнителей танго El pulso dеl tango пройдет 18 апреля во Владивостоке уже в третий раз.
Аргентинское танго пленит танцоров на протяжении более сотни лет, а зрители любят его за красоту, страстность и драматизм. Поэтому фестивали и концерты аргентинского танго проходят в самых разных городах мира и имеют неизменный успех. Владивосток в этом смысле не исключение - шоу-концерт El pulso dеl tango стал уже традиционным, и его с нетерпением ждут поклонники этого страстного танца.
Организатор концертов – клуб TangoHouse – каждый раз старается придать концерту определенную изюминку. В этом году ею станет оркестр Pasional из Москвы, который специализируется на исполнении танго. Молодой коллектив, исполняющий музыку с особой энергетикой, создает во время своих выступлений неповторимую атмосферу. Основной репертуар коллектива - это аргентинское танго: авторские сочинения, музыка А.Пьяццоллы и танго золотого периода (30-40 гг. оркестры J.D’Arienzo, F.Canaro, C. Di Sarli, R. Biaggi, J. Garcia, O.Pugliese).
18 апреля в 19.00 под живую музыку оркестра Pasional на сцену Fesco Hall – а в этом году концерт пройдет именно на этой площадке – выйдут признанные мастера аргентинского танго. Это пара из Японии Наоко ТСУТСУМИЗАКИ и Кристиан ЛОПЕС и профессиональный исполнитель танго из Аргентины Фабиан АЙРИСКУБИЛАР. Они, несомненно, очаруют зрителей экстравагантным танцем необычайно красоты.
Также в концерте примут участие лучшие танцевальные коллективы Владивостока – театр танца "Созвездие улыбок", студия "Алитея", клуб "Либерти" и, конечно, танцоры клуба TangoHouse, а также известный во Владивостоке тенор Олег ПАСТУХОВ, артистка театра им. М.Горького Жанна СТРЕЛКОВА, заслуженная артистка Р.Ф., солистка Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра «Зазеркалье» Сауле Искакова.
Так как в спектакле будут представлены самые разные танцевальные направления, вокальные номера и драматические зарисовки, он будет интересен не только ценителям танго, но и всем, кто ценит красоту, музыку, искусство.
Как говорит Жанна САВЕНКО, организатор концерта и руководитель клуба TangoHouse, людей, знающих и любящих аргентинское танго с каждым годом во Владивостоке становится все больше и больше. "В этом году мы хотим показать им разное танго – веселое и грустное, трогательное и страстное. Не зря же говорят, что танго – это жизнь. Поэтому каждый здесь может найти то, что ему наиболее близко".
Билеты продаются в кассах FESCO HALL, тел. 2-517-838.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке презентуют "Кристалл в прозрачной оправе"
- Владивостокцев ждет бесплатный джаз
- III Международный шоу-концерт исполнителей танго пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке на церемонии открытия Театра оперы и балета объявлен дресс-код black tie
- Во Владивостоке ко дню рождения Владимира Арсеньева откроют выставку "Спасенная память"
- Во Владивостоке стартовал XI Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
- Гала-концерт фестиваля V-ROX во Владивостоке будет смотреть весь мир
- ЦСИ "Заря" предлагает жителям Владивостока оставить след в современном искусстве
- Джонни Депп готов к путешествию по России и не против проехать на поезде до Владивостока
- Французский посол открыл новый офис "Альянс Франсез" во Владивостоке
Новости раздела
- Культура - через край
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
- Приморцев будут лечить арт-терапией
- Чуркинские па-де-де
- Высоцкий звучал во Владивостоке 50 раз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- На Спортивной набережной Владивостока состоится фестиваль "Парус", посвященный творчеству Владимира Высоцкого
- Экс-мэр Владивостока сожалеет, что город остался без рока
- В День воинской славы России фестиваль детского творчества "Добрая волна" выберет победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"