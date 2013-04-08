PACIFIC STYLE WEEK во Владивостоке: Модели из Бразилии, Японии, Кореи, Китая готовятся сразиться на подиуме с россиянками

Во Владивостоке в рамках проекта «PACIFIC STYLE WEEK» в Международном конкурсе «Супер-Модель АТР» будут состязаться профессиональные модели.

Подиумное мастерство, таланты позирования в кадре, обаяние и харизма, совершенно разные типы женской красоты – европейской и азиатской, тропической и северной, аристократической и чувственной – все это увидят Владивостокские зрители на шоу Международного Конкурса «Супер-Модель АТР» 18 мая в СК «Чемпион» (ВГУЭС).

Cупер-модели приедут во Владивосток заранее, репетиции начнутся с 10 мая. 18 мая состоится финальное шоу, вниманию зрителей конкурса будут представлены– дефиле в национальных костюмах, танцевальный тур, дефиле в авангардных костюмах от молодых дизайнеров, общение с участницами, фото-сессии красавиц и особенный видео-тур от Генерального Партнера Конкурса - Компании Far East Alliance.

Безусловно, понятие «красота» невозможно загнать в единые рамки, ее не измерить линейкой и не упаковать в универсальную формулу. Именно разность, уникальность, непохожесть участниц конкурса друг на друга и делает это шоу особенно интересным. Каждый зритель останется при своем мнении, уже сейчас на сайте проекта psw.vl.ru идет оживленный обмен мнениями о конкурсантках. Ну а профессиональное жюри, под председательством очаровательной Татьяны Котовой – «Мисс Россия 2006», выберет обладательницу титула «Супер-Модель АТР». Весьма насыщенной будет и шоу-программа конкурса: перед церемонией награждения свою новую коллекцию одежды представит владивостокцам Маша Цигаль, а после вручения призов пройдет концерт Татьяны Котовой.

Сам проект «PACIFIC STYLE WEEK», частью которого является Конкурс «Супер-Модель АТР», это Неделя Моды и Стиля стран АТР, которая проводится впервые в истории ДВ-региона, главная цель проекта – привести на Дальний Восток Большую Моду. Хед-лайнерами различных событий проекта выступят: Маэстро Александр Васильев, Дом Моды «Valentin Yudashkin», Влад Лисовец, Игорь Чапурин, Маша Цигаль, Татьяна Котова, Ирина Крутикова, Саверио Пальма, Алена Миланская. Участниками конкурсов и модных показов станут молодые таланты из России, Японии, Китая, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Кореи. Столь широкая география конкурса стала возможной благодаря целенаправленным усилиям организаторов проекта – ВГУЭС, Банка «Приморье», Администрации Приморского края и Администрации Владивостока. Ведь одна из целей проекта – сделать наш город центром творческой, культурной жизни Азиатско-Тихоокеанского региона. Инфраструктурные, организационные и даже репутационные условия для этого уже созданы Саммитом АТЭС - 2012, теперь Модный Саммит, как уже называют Владивостокскую Неделю Моды, задает новый вектор развитию творческой и культурной сферы региона.

Программа Проекта «PACIFIC STYLE WEEK» будет яркой и насыщенной, продлится с 13 до 20 мая 2013 года и будет интересна и профессионалам в области моды, и гламурным эстетам, следящим за модой, и самому широкому кругу аудитории. Подробности - psw.vl.ru и на страницах нашего интернет-ресурса.

Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером PACIFIC STYLE WEEK во Владивостоке.

Zrpress.ru, Владивосток.