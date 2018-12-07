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Новым побратимом Владивостока стала родина Соловья-разбойника
Это уже второй российский город - побратим приморской столицы
Владивосток и Брянск стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение в четверг подписали и.о. главы Владивостока Сергей ШЕРСТЮК и глава Брянска Александр ХЛИМАНКОВ.
Брянск стал вторым после Владикавказа российским городом, с которым Владивосток подписал такой документ. При этом столица Приморья имеет статус побратима с рядом городов Южной Кореи, Японии, Китая и США.
Стороны планируются расширять торгово-экономические связи, деловые контакты между предприятиями, учреждениями культуры, туризма и спорта, развивать другие направления сотрудничества.
«У нас есть города-побратимы из дальнего и ближнего зарубежья. Две крайние точки нашей необъятной страны Владивосток и Брянск сегодня подписывают соглашение о партнерстве. Для жителей городов это будет одним из поводов лучше узнать друг друга, изучить нашу страну. Мы будем налаживать связи в разных сферах: в образовании, культуре, спорте. Уверен, что бизнес Владивостока и Брянска заинтересуется выгодными проектами. Нам интересен ваш опыт привлечения инвестиций», - цитирует пресс-служба Брянского горсовета г-на Хлиманкова.
«Мы увидели достаточно интересные для сотрудничества промышленные предприятия. Уверен, что у наших городов появится много интересных проектов в разных сферах», - сказал г-н Шерстюк.
Брянск - административный центр Брянской области; город областного значения, образует муниципальное образование город Брянск со статусом городского округа. История Брянщины насчитывает более тысячи лет. Когда-то город назывался «Дебрянск», по аналогии с дебрями, окружавшими территорию. Некоторые историки уверены, что именно в Брянских лесах орудовал Соловей-разбойник. Власти города собираются, но все никак не решатся поставить памятник этому былинному персонажу.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото bo32.ru.
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