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Картинки для взрослых: отражение жизни
Во Владивосток приехал Дэрил Кэйгл, один из наиболее популярных мастеров американской карикатуры. В программе визита - открытие выставки, встречи с художниками, мастер-классы для студентов.
Выставка «Картинки для взрослых: отражение жизни» открыта 1 декабря в галерее «Арка». Это совместный проект Генерального консульства США с местными галереями «Арка» и «Ноль Десять», который представит зрителям карикатуры Дэрила Кэйгла и приморского художника Джона Кудрявцева. Причем, если карикатуры Дэрила Кэйгла сатирически осмысливают проблемы сегодняшних Соединенных Штатов, то Джон Кудрявцев представит свои работы 1980-х годов, когда, работая внештатным художником краевой газеты «Красное знамя», он регулярно публиковал карикатуры, посвященные международным отношениям.
«На этой выставке представлены два разных времени, два разных стиля, два разных взгляда на совершенно разные проблемы, - говорит Генеральный консул США Сильвия Курран. – Но обоих художников объединяет мощный профессионализм и чувство юмора, они предоставляют зрителю возможность взглянуть на мир через призму своих иронических образов. Эти карикатуры заставляют нас смеяться, и, смеясь, избавиться от стереотипов прошлого, лучше понять наши культуры и проблемы сегодняшнего дня».
На второй день пребывания во Владивостоке Дэрил Кейгл выразил свои впечатления о городе в своей новой карикатуре «Владивосток очень отличается от Лос-Анджелеса». Когда художника спросили: «Эта карикатура говорит о том, что водители во Владивостоке более терпимы, чем в Лос-Анджелесе?», он пояснил: «Скорее о том, что русские воспринимают схожие проблемы – крупные и мелкие – с гораздо меньшим количеством возмущений и жалоб, нежели американцы».
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