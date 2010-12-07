100-летнему юбилею «Очерка» посвящается

26 ноября в 18.00 в Синем зале Приморского государственного музея им. Владимира Арсеньева состоится презентация книги-события – «Краткий исторический очерк г. Владивостока» Николая Петровича Матвеева - единственной в своём роде летописи первых 50 лет нашего города.

С примечаниями и иллюстрациями редких фотографий и открыток того времени книга выпущена в год 150-летия Владивостока и посвящается 100-летнему юбилею «Очерка», который впервые был издан самим Матвеевым в 1910 году.