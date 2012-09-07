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Владивостокские «Меридианы Тихого»: от московского ресторана до Смутного времени
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. 11 кинолент составят программу «Кино России», которая традиционно будет представлена на МКФ «Меридианы Тихого». Как всегда, при ее формировании основной принцип был один: показать как можно более разнообразные подходы в производстве фильмов. Поэтому на юбилейном кинофестивале «Меридианы Тихого» зритель увидит и безусловные хиты текущего фестивального сезона, и картины, рассчитанные на широкую публику, сообщает пресс-служба МКФ.
В программе можно выделить три фильма, снятые в жанре исторического кино. За последние годы в нем не было создано работ, которые можно было бы назвать заметными или запоминающимися, но ленты "Жила-была одна баба" (режиссер Андрей Смирнов), "Искупление" (режиссер Александр Прошкин), "Орда" (режиссер Андрей Прошкин) в буквальном смысле возвращают к жизни историческое кино. Все картины рассказывают о временах, которые в российской истории по праву можно назвать смутными, а значит, внимание зрителей им обеспечено.
Современность в ее социальном измерении - другая тема, к которой обращаются российские режиссеры, желая дать исчерпывающее описание окружающей действительности. Среди таких работ - новая картина "Жить", снятая широко известным своей страстью к радикальному повествованию драматургом Василием Сигаревым (кстати, остро социальные пьесы этого автора идут на сцене Приморского академического театра молодежи). Три истории о личных трагедиях вместе создают апокалиптическое полотно, которое, несмотря на внешнюю безысходность, наполнено призывом к жизни в любых обстоятельствах.
Многогранный образ московского буржуа представлен в новой картине Бориса Хлебникова "Пока ночь не разлучит". Это история в жанре «один день из жизни», на этот раз – из жизни дорогого столичного ресторана. Режиссер методично вторгается в личное пространство героев, пытаясь отыскать их индивидуальность.
Картина Светланы Басковой "За Маркса" в этом году стала, пожалуй, самым обсуждаемым событием. Этот фильм на документальной основе, повествующий о рабочем движении в его борьбе за свои права, дает возможность надеяться на то, что в нашей стране, наконец, появится политический, наполненный критическим посылом, кинематограф.
Продолжает политический контекст программы «Кино России» новый фильм Андрея Грязева "Завтра" - о художественной группе ВОЙНА, которая своими акциями стремится расширить границы искусства, интуитивно следуя самым смелым манифестам исторического авангарда. Режиссер постарался проникнуть в самые интимные моменты жизни участников группы и самого процесса производства произведений искусства.
Фильмы в программе «Кино России»:
1. «Орда», режиссер Андрей Прошкин.
2. «Жила-была одна баба», режиссер Андрей Смирнов.
3. «Искупление», режиссер Александр Прошкин.
4. «Завтра», режиссер Андрей Грязев.
5. «Тысячница», режиссер Владимир Виноградов.
6. «Рассказы», режиссер Михаил Сегал.
7. «Пока ночь не разлучит», режиссер Борис Хлебников.
8. «В тумане», режиссер Сергей Лозница.
9. «За Маркса», режиссер Светлана Баскова.
10. «Все ушли», режиссер Георгий Параджанов.
11. «Со мною вот что происходит», режиссер Виктор Шамиров.
«Золотой Рог».
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