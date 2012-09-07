«Владивосток гостеприимный» приглашает всех присоединиться к празднику

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Завтра, 8 сентября, с 16 до 17 часов в Адмиральском сквере состоится концерт оркестра «Влад-брасс» под руководством Андрея Воронова. Музыканты представят программу «Музыка кино», здесь прозвучат такие мелодии, как «Прощальный вальс» из кинофильма «Розыгрыш», «Темная ночь» из «Два бойца», поппури из картин Гайдая и многое другое.

С 12 до 18 часов на территории Спортивной набережной развернется «Город мастеров», где владивостокские умельцы представят изделия декоративно-прикладного творчества - мягкие игрушки, текстильных кукол, подушки, вышивку, вязание, изделия из бересты, украшения из кожи и дерева, мыло и многое другое, а также проведут мастер-классы.

9 сентября на сценической площадке Спортивной набережной пройдет гала-концерт «Владивосток гостеприимный», посвященный закрытию саммита АТЭС 2012.

В 14 часов здесь начнут работу локальные площадки. Национальные диаспоры Владивостока развернут здесь свои палатки, в которых пройдут дегустация национальных блюд и небольшие концерты. Молодые мамочки будут украшать коляски, которые затем примут участие в «Параде колясок», детей ждут соревнования на мини-автомобилях и многое другое.

В 16 часов начнется гала-концерт «Владивосток гостеприимный». Концерт будет состоять из нескольких тематических блоков – «Владивосток – национальный», «Владивосток – влюбленный», «Владивосток – патриотичный», «Владивосток – молодежный». Каждый блок представят хореографические и вокальные коллективы из Владивостока и Приморского края. Так, на сцену выйдет заслуженный коллектив Приморского края ансамбль танца «Вдохновение», ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, фольклорный музыкальный ансамбль «Казачий круг», ансамбль песни и пляски пограничных войск, фольклорный ансамбль общественной организации татар и башкир «Туган Ил», квартет «Поющие сердца», заслуженный коллектив Приморского края фольклорный ансамбль «Вече», танцевальный коллектив «Алиса», инструментальный ансамбль «Озорники», вокальный ансамбль «Звонница», ТХШС «Дерево», детская цирковая студия «Конфетти».

Также в программе мероприятия – свадебный вальс от нескольких пар молодоженов, сводный парад духовых оркестров и ансамблей барабанщиц Владивостока, выступление ВИА «Порто-франко», ВИА «Сфинкс», фаер-шоу и шоу мыльных пузырей и многое другое. Завершится гала-концерт красочным фейерверком.

Хэдлайнером гала-концерта станет известный певец и актер, представлявший Россию на конкурсе песни «Евровидение» в 2011 году, Алексей Воробьев, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».