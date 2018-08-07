Чуркинские па-де-де

Туристы все больше приобщаются к культурной жизни Владивостока

В Приморье все большую популярность приобретает культурный туризм. Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, иностранные и российские путешественники все чаще окунаются в культурную жизнь столицы региона. Деловая газета «Золотой Рог» предлагает подборку интересных мероприятий, которые пройдут на Приморской сцене Мариинского театра с участием гастролирующих составов.

8 августа во Владивостоке пройдет торжественное закрытие международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». Мероприятие пройдет в приморской столице уже в третий раз и приурочено к 200-летию со дня рождения Мариуса ПЕТИПА - французского и российского солиста балета. С июля жители и гости Приморского края могли насладиться программой фестиваля, в которую вошли звезды оперы и балета, а также выдающиеся дирижеры и инструменталисты. Были и новые имена, которые впервые появились на Приморской сцене Мариинского театра - лауреат Grand Piano Competition Александра ДОВГАНЬ.

Закроет фестиваль опера в трех действиях «Пиковая дама» в знаменитой постановке Юрия ТЕМИРКАНОВА. Как отмечают театральные критики, ее успело полюбить уже не одно поколение театральной публики, поскольку режиссер в мельчайших подробностях смог передать атмосферу екатерининской эпохи. Декорации оперы по-настоящему впечатляют: тщательно воссозданы главные приметы северной столицы того времени – ажурная решетка и статуи Летнего сада, великолепный бал во дворце вельможи, Зимняя канавка, интерьеры исторических казарм на Марсовом поле и игорного дома. Спектакль с огромным успехом обошел многие страны и получил международное признание как классический образец оперной режиссуры. Ввод в него всегда являлся заветной мечтой солистов Мариинской оперы, так как для участия в этой постановке отбирались лишь самые лучшие.

Уже через несколько дней после закрытия международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» - 11 августа туристы и коренные жители Приморья смогут посетить премьеру балета в трех действиях «Баядерка». На сцене выступит национальный балет Китая, который в прошлом году впервые выступил во Владивостоке. Национальный балет Китая с триумфом гастролирует в США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Австралии, Мексике, Бразилии и других странах. Уникальный коллектив, репертуар которого включает как классические европейские балеты, так и оригинальные произведения с китайским национальным колоритом, в этот раз представит знаменитый балет Мариуса Петипа на музыку Людвига МИНКУСА в постановке Натальи МАКАРОВОЙ.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Юрия РОГОВА.

На фото: Приморская сцена «Мариинского» буквально в одночасье сделала Владивосток настоящей культурной жемчужиной.