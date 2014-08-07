www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Жители Владивостока смогут принять участие в уникальном онлайн марафоне

07 Августа 2014, 12:34 | Владивосток

В жителей Владивостока появилась уникальная возможность принять участие в международном онлайн-проекте «Каренина. Живое издание». Совместная идея Музея-усадьбы «Ясная Поляна» и компании Google объединит любителей русской классики по всему миру.

Проект представляет собой настоящий читательский марафон: впервые в мире более 700 человек из разных городов и стран в прямом эфире на Google+ более чем за 30 часов прочтут знаменитый роман “Анна Каренина”. Среди чтецов, которые выйдут в прямой онлайн-эфир из разных городов мира, - актеры театра и кино, журналисты, музыканты, потомки Толстого, художники, ученые, популярные видеоблогеры и, конечно, обычные интернет-пользователи!

Проект поддержал советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, который впервые представил его идею на Международном московском открытом книжном фестивале как возрождение традиций толстовских чтений с помощью современных интернет-технологий.

“Сохранились фотографии, на которых толстовское семейство, сам Лев Николаевич, его дети и жена сидят в гостиной, и один из них читает вслух книгу. В XXI веке тоже хочется устраивать такие домашние чтения, вместе сопереживать героям и радоваться прекрасному тексту. Только теперь неважно, что слушающий или тот, кто подхватит твое чтение, может быть за тысячи километров. Интернет дает новые технические возможности. "Анна Каренина" найдет отклик в душе каждого, потому что это одна из лучших книг на свете”, - рассказывает праправнучка великого писателя и куратор проекта “Каренина. Живое издание” Фекла Толстая.

Принять участие в проекте очень просто. Для этого нужно подписаться на официальную страницу “Каренина. Живое издание” в Google+ и выбрать один из 4-х отрывков произведения или предложить собственный. Затем выразительно прочитать его на камеру, уложившись в промежуток от 30 до 60 секунд, и разместить свое видео на YouTube с хэштегом #КаренинаLive до 4-го сентября включительно. После этого авторитетное жюри выберет самых талантливых чтецов для участия в марафоне.

Директор Музея-усадьбы “Ясная Поляна” Екатерина Александровна Толстая так отзывается о проекте: “Все говорят о том, что люди стали меньше читать. Нам, музею «Ясная Поляна», очень важно знакомить прежде всего молодых читателей с произведениями Льва Николаевича, дать им возможность услышать прекрасный текст Толстого, и надеяться, что потом они возьмут книгу и прочитают ее. Соединение классического наследия с современными технологиями привлекает новую аудиторию, это очень важно. Текст великого романа «Анна Каренина», рожденный на бумаге, может сегодня жить и в других формах, например, в форме живого издания в интернете”.

“Анна Каренина“ – один из самых экранизируемых художественных текстов и один из самых переводимых на иностранные языки романов, который понятен всем и во все времена. “Живое издание” - это новая интерпретация “Анны Карениной”, совершенно иной вариант прочтения романа, вобравший в себя преимущества и особенности нашей эпохи.

“Современные технологии сделали возможным новый опыт прочтения классики. При помощи такого инструмента, как Видеовстречи на Google+ любой желающий теперь может оставить свой голос в истории мировой литературы. Мы надеемся, что этот проект покажет, насколько интерактивным может быть прочтение известного произведения”, - комментирует глава отдела В2С маркетинга в Google Россия Наталья Несмачная.

Читательский марафон пройдет 3 - 4 октября на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Ясной Поляне, Владивостоке, Новосибирске, Нью-Йорке, Париже, Лондоне и так далее. Среди площадок - Российская государственная библиотека, книжный магазин “Москва”, Музей-усадьба Л.Н. Толстого “Ясная Поляна”, London YouTube Space и многие другие. Чтения будут объединены в одну интернет-трансляцию на YouTube.

В будущем все видео, а также текст произведения будут доступны на сайте. Благодаря таким интернет-сервисам, как Википедия, Просмотр улиц, Карты, Поиск, пользователи смогут увидеть места, где проходило действие романа, узнать больше о героях, и, конечно, посмотреть “живое издание” в записи.

Технический партнер проекта - компания Samsung Electronics, давний партнер музея-усадьбы Л.Н.Толстого “Ясная Поляна”. Интернет-партнер проекта - компания МегаФон. Информационные партнеры проекта - издательский дом “Аргументы и факты”, новостное интернет-издание Lenta.ru и радио “Романтика”.

Присоединяйтесь!

 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: марафон  роман  онлайн  анна каренина  google+ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru