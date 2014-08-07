Жители Владивостока смогут принять участие в уникальном онлайн марафоне

В жителей Владивостока появилась уникальная возможность принять участие в международном онлайн-проекте «Каренина. Живое издание». Совместная идея Музея-усадьбы «Ясная Поляна» и компании Google объединит любителей русской классики по всему миру.

Проект представляет собой настоящий читательский марафон: впервые в мире более 700 человек из разных городов и стран в прямом эфире на Google+ более чем за 30 часов прочтут знаменитый роман “Анна Каренина”. Среди чтецов, которые выйдут в прямой онлайн-эфир из разных городов мира, - актеры театра и кино, журналисты, музыканты, потомки Толстого, художники, ученые, популярные видеоблогеры и, конечно, обычные интернет-пользователи!

Проект поддержал советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, который впервые представил его идею на Международном московском открытом книжном фестивале как возрождение традиций толстовских чтений с помощью современных интернет-технологий.

“Сохранились фотографии, на которых толстовское семейство, сам Лев Николаевич, его дети и жена сидят в гостиной, и один из них читает вслух книгу. В XXI веке тоже хочется устраивать такие домашние чтения, вместе сопереживать героям и радоваться прекрасному тексту. Только теперь неважно, что слушающий или тот, кто подхватит твое чтение, может быть за тысячи километров. Интернет дает новые технические возможности. "Анна Каренина" найдет отклик в душе каждого, потому что это одна из лучших книг на свете”, - рассказывает праправнучка великого писателя и куратор проекта “Каренина. Живое издание” Фекла Толстая.

Принять участие в проекте очень просто. Для этого нужно подписаться на официальную страницу “Каренина. Живое издание” в Google+ и выбрать один из 4-х отрывков произведения или предложить собственный. Затем выразительно прочитать его на камеру, уложившись в промежуток от 30 до 60 секунд, и разместить свое видео на YouTube с хэштегом #КаренинаLive до 4-го сентября включительно. После этого авторитетное жюри выберет самых талантливых чтецов для участия в марафоне.

Директор Музея-усадьбы “Ясная Поляна” Екатерина Александровна Толстая так отзывается о проекте: “Все говорят о том, что люди стали меньше читать. Нам, музею «Ясная Поляна», очень важно знакомить прежде всего молодых читателей с произведениями Льва Николаевича, дать им возможность услышать прекрасный текст Толстого, и надеяться, что потом они возьмут книгу и прочитают ее. Соединение классического наследия с современными технологиями привлекает новую аудиторию, это очень важно. Текст великого романа «Анна Каренина», рожденный на бумаге, может сегодня жить и в других формах, например, в форме живого издания в интернете”.

“Анна Каренина“ – один из самых экранизируемых художественных текстов и один из самых переводимых на иностранные языки романов, который понятен всем и во все времена. “Живое издание” - это новая интерпретация “Анны Карениной”, совершенно иной вариант прочтения романа, вобравший в себя преимущества и особенности нашей эпохи.

“Современные технологии сделали возможным новый опыт прочтения классики. При помощи такого инструмента, как Видеовстречи на Google+ любой желающий теперь может оставить свой голос в истории мировой литературы. Мы надеемся, что этот проект покажет, насколько интерактивным может быть прочтение известного произведения”, - комментирует глава отдела В2С маркетинга в Google Россия Наталья Несмачная.

Читательский марафон пройдет 3 - 4 октября на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Ясной Поляне, Владивостоке, Новосибирске, Нью-Йорке, Париже, Лондоне и так далее. Среди площадок - Российская государственная библиотека, книжный магазин “Москва”, Музей-усадьба Л.Н. Толстого “Ясная Поляна”, London YouTube Space и многие другие. Чтения будут объединены в одну интернет-трансляцию на YouTube.

В будущем все видео, а также текст произведения будут доступны на сайте. Благодаря таким интернет-сервисам, как Википедия, Просмотр улиц, Карты, Поиск, пользователи смогут увидеть места, где проходило действие романа, узнать больше о героях, и, конечно, посмотреть “живое издание” в записи.

Технический партнер проекта - компания Samsung Electronics, давний партнер музея-усадьбы Л.Н.Толстого “Ясная Поляна”. Интернет-партнер проекта - компания МегаФон. Информационные партнеры проекта - издательский дом “Аргументы и факты”, новостное интернет-издание Lenta.ru и радио “Романтика”.

Присоединяйтесь!

ZRPRESS.RU, Владивосток.