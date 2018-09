«Меридианы Тихого» покажут фильм о Джордже Харрисоне

Фильмы об известных деятелях мировой культуры, ленты о взаимоотношениях человека и окружающей среды покажут в рамках документальной программы X Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщает РИА «Новости».

Среди фестивальных лент особый интерес вызывают работа известного американского режиссера Мартина СКОРСЕЗЕ «Джордж Харрисон: жизнь в материальном мире», проект Diana Vreeland: The eye has to travel, посвященный легендарной фигуре мира моды Диане ВРИЛАНД, лента Pianomania о знаменитом настройщике музыкальных инструментов Штефане КНЮПФЕРЕ и другие работы.