Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
«Меридианы Тихого» покажут фильм о Джордже Харрисоне
07 Августа 2012, 19:09 | Владивосток
Фильмы об известных деятелях мировой культуры, ленты о взаимоотношениях человека и окружающей среды покажут в рамках документальной программы X Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщает РИА «Новости».
Среди фестивальных лент особый интерес вызывают работа известного американского режиссера Мартина СКОРСЕЗЕ «Джордж Харрисон: жизнь в материальном мире», проект Diana Vreeland: The eye has to travel, посвященный легендарной фигуре мира моды Диане ВРИЛАНД, лента Pianomania о знаменитом настройщике музыкальных инструментов Штефане КНЮПФЕРЕ и другие работы.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:
Новости тематики
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Культура - через край
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- Приморцев будут лечить арт-терапией
- Высоцкий звучал во Владивостоке 50 раз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- На Спортивной набережной Владивостока состоится фестиваль "Парус", посвященный творчеству Владимира Высоцкого
- Экс-мэр Владивостока сожалеет, что город остался без рока
- В День воинской славы России фестиваль детского творчества "Добрая волна" выберет победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке
- Игорь Пушкарёв вспомнил Владимира Высоцкого
Новости раздела
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", приуроченный к Восточному экономическому форуму, пройдет во Владивостоке
- "Меридианы Тихого" представят во Владивостоке лучшие российские фильмы сезона
- Экс-мэр поздравил владивостокцев с Днем знаний
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Культура - через край
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
- Приморцев будут лечить арт-терапией
- Чуркинские па-де-де
- Высоцкий звучал во Владивостоке 50 раз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Дарькин развеселил рыбаков
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
Loading...