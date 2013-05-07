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Во Владивостоке для звука и света Недели Моды задействовано пять грузовиков оборудования
Сразу после очередных майских выходных во Владивостоке начнется Неделя Моды и Стиля Стран АТР.
Показы коллекций известных кутюрье, конкурсы красоты, соревнования стилистов и fasion-фотографов, фото-сессии, мастер-классы звезд моды и стиля, яркие шоу и общение со звездами – все это ждет владивостокцев в рамках проекта PACIFIC STYLE WEEK.
Сейчас в СК «Чемпион» идет «доводка и дошлифовка» всех фрагментов этой модной мозаики - чтобы всю неделю с 13 по 20 мая жители Владивостока получали настоящее эстетическое наслаждение.
PACIFIC STYLE WEEK – это огромный проект, состоящий из множества параллельно работающих направлений и частей. Сотни людей и десятки компаний работают над созданием Владивостокской Недели Моды. Вот лишь несколько любопытных фактов и цифр. Во время Церемонии Открытия зрители увидят на сцене многих очень известных в нашем городе людей – в непривычном, новом качестве. Суммарная площадь материалов для оформления зала СК «Чемпион» - 1 100 кв.м. Сценическое, звуковое, световое и видео-оборудование для проекта уже завели в «Чемпион» 5 грузовиков, монтировать его будут неделю. Из Москвы уже доставлены 140 кв.м. специального покрытия для сцены и подиума, 1100 чехлов для стульев ожидают своего часа в очереди на отпаривание. Количество наградной продукции на все конкурсы в рамках проекта - 85 комплектов. Одних только моделей в показах поучаствует свыше 100 человек, причем не только из Владивостока: к нам едут красавицы из Дальневосточного Театра Моды (г. Хабаровск), а Дом Моды Валентина Юдашкина и вовсе везет с собой несколько столичных манекенщиц. Количество комплектов одежды, которое будет показано зрителю за время Недели Моды - свыше 3 тысяч, а сколько стилистам придется сделать причесок и make-up для показов и шоу-программ – вы можете попробовать сосчитать сами, прочитав программу проекта и умножив количество дефиле на количество участвующих в них моделей (от 10 до 60 человек в каждом).
Проект PACIFIC STYLE WEEK проводится впервые в истории ДВ-региона, главная цель проекта – привести на Дальний Восток Большую Моду. Напомним, хед-лайнерами различных событий проекта выступят: Маэстро Александр Васильев, Дом Моды «Valentin Yudashkin», Влад Лисовец, Игорь Чапурин, Маша Цигаль, Татьяна Котова, Ирина Крутикова, Саверио Пальма, Алена Миланская.
Участниками конкурсов и модных показов станут молодые таланты из России, Японии, Китая, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Кореи. Столь широкая география конкурса стала возможной благодаря целенаправленным усилиям организаторов проекта – ВГУЭС, Банка «Приморье», администраций Приморского края и Владивостока, компании Far East Alliance и студии красоты «Эстетик». Для организаторов проекта главное – чтобы люди, которые живут в нашем городе и ощутили вокруг себя атмосферу красоты, творчества, креатива и подзарядились ею.
Программа PACIFIC STYLE WEEK продлится с 13 до 20 мая 2013 года и будет интересна и профессионалам в области моды, и гламурным эстетам, следящим за модой, и самому широкому кругу аудитории.
Билеты в кассах театра «Андэграунд», и в кассах «Дальпартер». Тел 2-72-00-00, информация о билетах на сайте www.дальпартер.рф Подробности проекта - psw.vl.ru.
Информационный партнер проекта PACIFIC STYLE WEEK - ZRPRESS.Ru.
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