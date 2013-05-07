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Во Владивостоке для звука и света Недели Моды задействовано пять грузовиков оборудования

07 Мая 2013, 14:34 | Владивосток

Сразу после очередных майских выходных во Владивостоке начнется Неделя Моды и Стиля Стран АТР.

Показы коллекций известных кутюрье, конкурсы красоты, соревнования стилистов и fasion-фотографов, фото-сессии, мастер-классы звезд моды и стиля, яркие шоу и общение со звездами – все это ждет владивостокцев в рамках проекта PACIFIC STYLE WEEK. 

Сейчас  в СК «Чемпион»  идет «доводка и дошлифовка» всех фрагментов этой модной мозаики - чтобы всю неделю с 13 по 20 мая жители Владивостока получали настоящее эстетическое наслаждение.

PACIFIC STYLE WEEK – это огромный проект, состоящий из множества параллельно работающих направлений и частей.  Сотни людей и десятки компаний работают над созданием Владивостокской Недели Моды.  Вот лишь несколько любопытных фактов и цифр.  Во время Церемонии Открытия зрители увидят на сцене многих очень известных в нашем городе людей – в непривычном, новом  качестве. Суммарная площадь  материалов для оформления зала СК «Чемпион»  - 1 100 кв.м. Сценическое, звуковое,  световое и видео-оборудование для проекта уже завели  в «Чемпион» 5 грузовиков, монтировать его будут неделю. Из Москвы  уже доставлены 140 кв.м. специального покрытия для сцены и подиума,   1100 чехлов для стульев ожидают своего часа в очереди на отпаривание. Количество наградной продукции на все конкурсы в рамках проекта -  85 комплектов. Одних только моделей в показах поучаствует свыше 100 человек, причем не только из Владивостока: к нам едут красавицы из Дальневосточного Театра Моды (г. Хабаровск), а Дом Моды Валентина Юдашкина и вовсе везет с собой несколько столичных манекенщиц. Количество комплектов одежды, которое будет показано зрителю за время Недели Моды  - свыше 3 тысяч, а сколько стилистам придется сделать причесок и make-up для показов и шоу-программ – вы можете попробовать сосчитать сами, прочитав программу проекта и умножив количество дефиле на количество участвующих в них моделей (от 10 до 60 человек в каждом).

Проект PACIFIC STYLE WEEK проводится впервые в истории ДВ-региона,  главная цель проекта – привести на Дальний Восток Большую Моду. Напомним, хед-лайнерами различных событий проекта выступят: Маэстро Александр Васильев,  Дом Моды «Valentin Yudashkin»,  Влад Лисовец, Игорь Чапурин, Маша Цигаль,  Татьяна Котова, Ирина Крутикова, Саверио Пальма, Алена Миланская.


 

Участниками конкурсов и модных показов станут молодые таланты из России, Японии, Китая, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Кореи. Столь широкая география конкурса стала возможной благодаря целенаправленным усилиям организаторов проекта – ВГУЭС, Банка «Приморье», администраций Приморского края и Владивостока, компании Far East Alliance и студии красоты «Эстетик». Для организаторов проекта главное – чтобы люди, которые живут в нашем городе и ощутили вокруг себя атмосферу красоты, творчества, креатива и подзарядились ею.

Программа PACIFIC STYLE WEEK продлится с 13 до 20 мая 2013 года и будет интересна и профессионалам в области моды, и гламурным эстетам, следящим за модой, и самому широкому кругу аудитории.  

Билеты  в кассах театра «Андэграунд», и в кассах  «Дальпартер». Тел 2-72-00-00, информация о билетах на сайте   www.дальпартер.рф Подробности проекта - psw.vl.ru.

Информационный партнер проекта PACIFIC STYLE WEEK - ZRPRESS.Ru.

 

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Теги: pacific style week  Неделя моды и стиля стран АТР 



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