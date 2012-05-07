Владивостокцам на 9 Мая подарят фейерверк и лазерное шоу

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. 9 Мая на протяжении всего дня в краевом центре будут проходить праздничные мероприятия.

В 10 часов на ул. Светланской (в районе площади Борцов Революции) начнется парад войск и боевой техники Владивостокского гарнизона, посвящённый 67-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

После парада Победы, с 11 до 22 часов, на площади Борцов Революции пройдет праздничная тематическая программа.

Начнется мероприятие большим праздничным концертом, продолжится "Марафоном военной песни", где авторы-исполнители Приморского края исполнят тематические музыкальные композиции. Кроме того, на площади будут работать локальные площадки, присутствующих ждет настоящая солдатская каша и горячий чай из самовара.

В 19 часов здесь начнется вечерняя праздничная концертная программа. На сцену выйдут рок-группы "Сфинкс", "Coin" и другие исполнители с песнями военных лет и современными хитами. Планируется, что в завершение концерта ветеранов и жителей города с 67-летием Великой Победы поздравят глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

В 22 часа начнется праздничный фейерверк и тематическое лазерное шоу. В это же время полюбоваться фейерверком смогут жители п. Трудовое и острова Попова.

С 12 до 14 часов в Адмиральском сквере пройдет праздничное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны "Солдатская каша".

С 14 до 16 часов в сквере Суханова будет играть джаз-оркестр.

Кроме того, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут во всех районах Владивостока, сообщает пресс-служба администрации города.

«Золотой Рог».