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"Артэтаж" во Владивостоке предстал в обновленном облике (фото)
6 апреля во Владивостоке состоялось торжественное открытие новейших выставочных залов и экспозиции произведений искусства художников России и зарубежья, располагающихся на двух этажах будущего городского музея современного искусства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, что в качестве месторасположения передовой владивостокской арт-резиденции был выбран небезызвестный памятник исторической культуры, Дом Демби. Впервые «Артэтаж» распахнул двери для публики ещё 30 июня 2016 года, продемонстрировав во всей красе не только белоснежные, отреставрированные залы, но и полотна талантливого художника Евгения Макеева.
Тем не менее, ремонт и реконструкция внутреннего пространства продолжались, благодаря чему с сегодняшнего дня жители и гости Владивостока могут свободно наблюдать экспозицию многочисленных произведений художников России и зарубежья в просторных залах 2 и 3 этажей арт-резиденции.
Редакция газеты «Золотой Рог», побеседовав с директором галереи «Артэтаж», Александром Ивановичем Городним, выяснила, насколько сложно в наше время воссоздать храм искусства в самом сердце родного Владивостока.
- Тяжело ли далась вам реконструкция исторического памятника? С какими трудностями пришлось столкнуться?
- Разумеется, было тяжело. Ведь это настоящий памятник культуры. Мы очень тщательно старались подходить к реконструкции и реставрации, в рамках бюджета. Специально для этого, я лично совершил поездку в Москву и Санкт-Петербург, посетив все до единого музеи и дворцы, посмотрев, как там всё обустроено, запечатлев на фотографиях. После чего уже здесь, в компании «Архибат» Дмитрия Батищева был создан финальный архитектурный проект реконструкции. После чего ещё две компании, «Турмалин-Проект» и «Технострой», занимались уже непосредственно реконструкцией по плану.
- Как вы оцениваете всю проделанную работу и итоговый результат, пространство, помещения? Удалось ли реализовать желаемое?
- В целом, оцениваю исключительно положительно. Честно говоря, до того, как мы начали работу над проектом, было ужасно страшно сюда зайти. Здесь был настоящий кошмар. Всё вокруг было в проводах, стены и потолок буквально осыпались на глазах. Мы реставрировали лепнину, столетние входные двери, кованые перила. Прямо сейчас вы стоите на метлахской плитке, которая была привезена во Владивосток из Германии ещё в 1906 году хозяином Джорджем Демби. Мы старались сохранить абсолютно всё, что могли.
- Главная проблема №1?
- Наша главная проблема на данный момент – освободить первый этаж. Дело в том, что половина помещений первого этажа принадлежит нам, а половина – Краевому комитету Социальной защиты. Причём через одну комнату. Я очень надеюсь, что краевые власти задумаются об этом. Поймите, вы посещаете городской музей, и первое, что вы видите перед собой – толпу посторонних людей, которые работают совершенно в другом режиме.
С самого начала по проекту у нас должен быть художественный магазин, книжный салон у входа, также конференц-зал, он же зал временных выставок, и, самое главное, хранилище музея. Но сейчас в этих комнатах всё завалено. Мы не можем добраться до работы. И всё это первый этаж.
В нашем первоначальном плане должен был быть проход между первым и вторым арт-пространствами, но оказалось, что сделать этот проход стоит ни много ни мало 800 000 рублей. Таких средств у нас нет. Предыдущий хозяин, Джордж Демби делал перепланировку стен бесконечно много раз, так как это был доходный дом, и помещения постоянно сдавались. Одни хотели определенную площадь, вторые – другую. По этой причине, в прошлом году мы эксплуатировали наши первые залы, где реконструкция уже осуществлялась, однако войти в них можно лишь через служебный вход до сих пор.
Там, где сейчас находится ЗАГС, я бы очень хотел показывать гостям полотна иностранных художников. Их, на самом деле, в коллекции невероятно много. Одними лишь полотнами японских художников можно заставить два этажа, можете себе представить? Но сегодня, к сожалению, я не могу их показать по причине открытых окон на этажах, а графику – по причине отсутствия подходящего света.
- Чьи произведения представлены сегодня?
- В основном это живопись тех, с кем я начинал проект «Артэтаж». Художники группы «Владивосток» и группа «Штиль». Рядом также представлены достойные полотна конца 80х – начала 90х годов, вместе с ними скульптуры Валерия Ненаживина, Олега Батухтина. Есть часть работ известных шестидесятников Москвы, Санкт-Петербурга. Таких, как Эрнст Неизвестный, Оскар Рагбин, Михаил Шемякин, Юрий Жарких. Есть иностранные инсталляции. Юл Бриннер, Энн Кристенсен.
- Собираетесь ли вы привлекать к открытию выставок…
- Собираюсь привлекать абсолютно всех. Особенно, спонсоров. Но для этого крайне необходимо утвердить в городе юридический статус заведения. К сожалению, я уже два года как отдал устав, проекты все, концепцию, но пока статус так и не утвердили. Также в штате пока очень мало людей, и они нам, несомненно, понадобятся.
Стоит также сказать, что проект «Артэтаж» стал возможен не только благодаря инициативе Александра Городнего, но и поддержке администрации города Владивостока.
Заместитель главы администрации Владивостока, Елена Борисовна Щёголева: «Очень рада, что все мы сегодня здесь встретились, и каждый из нас может сказать, что, действительно, мечты сбываются. Я вижу здесь многих людей, которые имеют непосредственное отношение к тому, что мы сегодня открываем эти прекрасные залы. Многие хотели, мечтали и поддерживали идею Александра Ивановича Городнего, подарить Владивостоку коллекцию произведений, которую он собирал всю свою сознательную жизнь. Вторым человеком, повлиявшим на претворение этой мечты был Игорь Сергеевич Пушкарёв. Теперь в нашем городе есть центр современного искусства».
Александр Иванович Городний: «В родном городе необходимо иметь пространство для наших художников, земляков. Многих из них уже нет среди нас, но их картины прямо перед вами на этих стенах. И мы будем помнить их, ценить и любить. Сегодня мы пространство, помещение. И наши работы непременно должны попасть в музейный фонд Российской Федерации».
«Городний – настоящий!» прокричал кто-то из присутствующей публики.
Алексей РОГОЖИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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