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Владивосток первым увидит новую коллекцию Pret-a-Porter Маши Цигаль

07 Марта 2013, 21:05 | Владивосток

Во Владивосток собирается еще один звездный участник  PACIFIC STYLE WEEK  - талантливейший дизайнер и известный светский персонаж – Маша Цигаль.

Автор более 20 коллекций одежды, постоянный участник мировых недель моды,  член Союза художников России, член ассоциации Высокой Моды Pret-a-porte – Маша Цигаль представит зрителям  Владивостока свою новую коллекцию.

Сфера успешного применения таланов Маши  очень широка. Цигаль работала художником по костюмам в театре и в кино, придумала сценические образы для целого созвездия российского шоу-бизнеса: « Тату», «Би-2», «Дискотека Авария», Кати Лель, Децла, Димы Билана, Авроры, Машин костюм носит принц Монако, Альберт... Сегодня Маша Цигаль активно  развивает  собственную марку Pret-a-Porter,  разрабатывает эксклюзивный декор для ведущего российского поставщика яхт — компании ConceptMarine.  Маша Цигаль входила в список лучших дизайнеров журнала «Лица Года. Кумиры России» (2001 -2004).

Во Владивосток Маша везет абсолютно новую коллекцию одежды. Столица Приморского края будет первой в мире, кто ее увидит. Кроме того,  на официальной вечеринке проекта Маша Цигаль сыграет собственный DJ-сет.

Напомним, «Неделя Моды FashionWeek» -   лишь одно из 4-х главных событий  проекта  PACIFIC STYLE WEEK. Еще  в программе этого Модного Саммита – Конкурс фото-художников  «PACIFIC VIEW»,  Международный конкурс «Мастер-Стиль АТР»,   Конкурс «Супермодель АТР, о звездных гостях которой мы расскажем  на следующей неделе.

Грандиозный проект  PACIFIC STYLE WEEK  пройдет во Владивостоке с 13 по 20 мая. Его организаторы ВГУЭС , Администрации Приморского края, Администрации г. Владивостока, и целый  ряд социально-ответственных компаний. Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером.

Подробности проекта PACIFIC STYLE WEEK  - на сайте  psw.vl.ru. 

ZRPRESS.RU.

 

 

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: неделя моды  Маша Цигаль  pacific style week 



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