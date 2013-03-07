Владивосток первым увидит новую коллекцию Pret-a-Porter Маши Цигаль

Во Владивосток собирается еще один звездный участник PACIFIC STYLE WEEK - талантливейший дизайнер и известный светский персонаж – Маша Цигаль.

Автор более 20 коллекций одежды, постоянный участник мировых недель моды, член Союза художников России, член ассоциации Высокой Моды Pret-a-porte – Маша Цигаль представит зрителям Владивостока свою новую коллекцию.

Сфера успешного применения таланов Маши очень широка. Цигаль работала художником по костюмам в театре и в кино, придумала сценические образы для целого созвездия российского шоу-бизнеса: « Тату», «Би-2», «Дискотека Авария», Кати Лель, Децла, Димы Билана, Авроры, Машин костюм носит принц Монако, Альберт... Сегодня Маша Цигаль активно развивает собственную марку Pret-a-Porter, разрабатывает эксклюзивный декор для ведущего российского поставщика яхт — компании ConceptMarine. Маша Цигаль входила в список лучших дизайнеров журнала «Лица Года. Кумиры России» (2001 -2004).

Во Владивосток Маша везет абсолютно новую коллекцию одежды. Столица Приморского края будет первой в мире, кто ее увидит. Кроме того, на официальной вечеринке проекта Маша Цигаль сыграет собственный DJ-сет.

Напомним, «Неделя Моды FashionWeek» - лишь одно из 4-х главных событий проекта PACIFIC STYLE WEEK. Еще в программе этого Модного Саммита – Конкурс фото-художников «PACIFIC VIEW», Международный конкурс «Мастер-Стиль АТР», Конкурс «Супермодель АТР, о звездных гостях которой мы расскажем на следующей неделе.

Грандиозный проект PACIFIC STYLE WEEK пройдет во Владивостоке с 13 по 20 мая. Его организаторы ВГУЭС , Администрации Приморского края, Администрации г. Владивостока, и целый ряд социально-ответственных компаний. Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером.

Подробности проекта PACIFIC STYLE WEEK - на сайте psw.vl.ru.

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