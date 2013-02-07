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На бенефис Ларисы Белобровой приехал сам замминистра регионального развития

07 Февраля 2013, 16:54 | Владивосток

Во Владивостоке прошел бенефис Ларисы БЕЛОБРОВОЙ «Дышать». Два часа живого песенного исполнения пролетели на одном дыхании.

Лариса Дмитриевна непринужденно общалась с залом, рассказывала истории из жизни – своей и близких, - анекдоты (предваряя фразой «Очень надеюсь на то, что это не появится завтра в ютубе») и пела. Пела самозабвенно, распахивая душу настежь и рассказывая через выбранный репертуар о себе самой.

В этот вечер на сцене театра им. Горького много говорилось, а точнее, пелось о любви. О любви к близким и родным людям, городу, в котором живешь,  делу, которым занимаешься… Одна из песен – «Ты на свете есть» - была адресована супругу, присутствовавшему в зале (к слову, появление  экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА, а ныне замминистра регионального развития было встречено аплодисментами, причем весьма неслабыми). Кроме него на концерте присутствовала также мама актрисы Мария Ивановна, в адрес которой было также сказано немало теплых слов.

«Честно говоря, не ожидала, что этот бенефис соберет полный зал», - призналась Лариса Белоброва. На самом деле, билеты на него разлетелись мгновенно. И я уверена, что и второй подобный вечер точно так же собрал бы целый зал. Что бы там ни говорили недоброжелатели, но Белоброву публика любит. И все споры о том, несколько заслуженно она стала «заслуженной» мгновенно разбиваются в прах, когда видишь ее на сцене, погружаещься в магию тембра ее узнаваемого голоса…

Она не меняла платья и прически, не старалась удивить нарядами. Она просто честно делала то, для чего вышла на сцену. Пела песни, затрагивающие ее душу. И поскольку делала это очень искренне, не могла не цеплять за души других. Лично для меня каждая из песен, исполненных ею, была в десятку.  И не для меня одной. Зал внимал ей в полной тишине. Никаких звонков мобильных (то и дело прорывающихся на любом спектакле или концерте), никаких посторонних разговоров. В зале находился благодарный Зритель, на сцене была любимая многими Актриса.

Умница. Красавица. Очень искренняя и настоящая, она не боится быть собой. На всех спектаклях, где она играет, ей всегда дарят цветы. Много цветов. «Ну, конечно, надо же отметиться, прогнувшись перед губернатором», - ехидничали многие, глядя на то, как известные в крае персоны  торопятся на сцену засвидетельствовать свое почтение, особенно на премьерах. На бенефисе никому «отмечаться» не имело смысла. Но цветы несли и несли, букеты были разными – от роскошных до очень скромных, но идущих от самого сердца. 

Кстати, в зале было немало тех, кто присутствовал на первом – осеннем - бенефисе, приуроченном к юбилею театра. Об этом можно было судить по их репликам по окончании концерта: «Песни наполовину другие, но все равно –  здорово, душевно, потрясающе!» Лично я не услышала ни одного негативного отзыва от зрителей, обсуждавших между собой увиденное и услышанное. Она говорила с ними начистоту, очень искренне и получала такую же искреннюю реакцию в ответ.

Этот бенефис не последний. Белоброва пообещала, что приедет во Владивосток еще не раз для того чтобы сыграть в старых и новых спектаклях, спеть любимые песни, увидеть глаза любимого зрителя. И зритель этого очень ждет.

P.S. Сегодня и завтра во Владивостоке проходит замечательный спектакль с ее участием  - «Tovarich», который, несомненно, относится к категории must see в репертуаре нашего театра. Спешите увидеть (если, конечно, на него остались билеты, в чем я, правда, очень сомневаюсь).

Анна РАЗЪЕЗЖАЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Лариса Белоброва  бенефис  Сергей Дарькин 



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Комментарии

  • Замполит17:40, 07.02.2013#

    Давай Лариса, сбацай на официальный доход в миллиард в год!

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