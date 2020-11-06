"На уровне кризиса": инцидент с театром кукол показал проблемы развития

Новость о том, что в генеральный план развития Владивостока внесены изменения, которые общественности предлагается обсудить до 30 октября, всколыхнула эту самую общественность, как говорится, до самого донышка. И причиной тому стали определённые предложения по изменению привычного облика города.

Ваше здание мы снесём

Самая главным – и резонансным – изменением, вскрывшим немало проблем в самом подходе к формированию облика Владивостока, стратегии и тактике его развития, стала новость о том, что здание по улице Петра Великого, 8, в котором сегодня располагается Приморский краевой театр кукол, предполагается отправить под снос. Между прочим, памятник истории и архитектуры регионального уровня.

Причина повышенного внимания общественности к решению даже не в том, что некий клерк или группа клерков выполнила какое-то поручение, не разобравшись в сути. Дело в такой, например, мелочи, как тот факт, что здание на Петра Великого, 8 вообще ни городу, ни краю не принадлежит. Его собственником является Общество изучения Амурского края (ОИАК). И для руководства организации новость о том, что их собственность уже определена под снос, стала громом с ясного неба.

- Буквально на днях мы заключили с театром кукол новый договор об аренде – на десять лет, - рассказывает председатель ОИАК Алексей БУЯКОВ. – И тут мне показывают новостную ленту, где я с изумлением читаю о том, как собственностью ОИАК кто-то во Владивостоке распоряжается. Причём к нам не поступало никаких запросов, никаких писем, даже никаких намёков от администрации о столь радикальных намерениях.

Как отметил Алексей Буяков, Общество изучения Амурского края сразу же обратилось в инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края с вопросом, что происходит, и просьбой поддержать и помочь во всём этом разобраться.

- Да и сами направили официальные письма по тому адресу, который указан в сообщении об обсуждении изменений в генплан города. Сказать, что мы удивлены и обескуражены – ничего не сказать, – отмечает глава ОИАК.

Новость о сносе здания всколыхнула общественность. После нескольких дней бурных дебатов в приморском сегменте соцсетей, появились пояснения и разъяснения от чиновников правительства Приморского края. Главный архитектор Приморского края - заместитель министра строительства Приморского края Александр КОТЛЯРОВ отметил, строительство нового здания Приморского краевого театра кукол запланировано ещё генеральным планом 2016 года для обеспечения города местами в зрительном зале.

«В графических материалах проекта изменений генерального плана Владивостокского городского округа в статусе объекта указано «Планируемый к ликвидации», что говорит о выносе функции из капитального строения и сохранении объекта капитального строительства». Проще говоря, общественности пояснили: предполагается, что театру кукол построят новое здание, а нынешнее сменит профиль, но снесено не будет», - говорится в комментарии.

Двадцать лет на птичьих правах

Известие о том, что ещё в 2016 году было запланировано строительство нового здания для театра кукол, стало не просто новостью, а новостью десятилетия для Виктора БУСАРЕНКО. Именно он с 1993 по 2019 год бессменно руководил этим коллективом и бился за то, чтобы театр кукол обрёл собственное, а не арендуемое пристанище.

- Я обращался в администрацию Приморского края по вопросу нашего здания с 2001 года, с того момента, когда был позорно проигран ею суд о принадлежности здания и оно перешло в собственность ОИАК, – рассказал Виктор Бусаренко. – Обращался к двум губернаторам – к Дарькину и Миклушевскому… Одновременно писал письма и в управление культуры, и не одно письмо.

Как отмечает Виктор Бусаренко, обычно все письма пересылались губернаторами также в управление культуры, а их начальники говорили нечто вроде: ещё не время, мы подождём, авось, что изменится. В последний раз вопросом нового здания для театра кукол заинтересовалась Анна Алеко (руководившая краевым департаментом культуры с октября 2012 по январь 2016), и даже собралась некоторые действия предпринять, но не успела, был назначен новый руководитель по управлению культурой. Однако она заронила некое зерно и в кулуарах стали говорить о проблеме. Но с художественным руководителем театра никто всерьёз этот вопрос никогда не обсуждал. Все 20 лет, замечает Виктор Бусаренко, было такое ощущение, что всем вообще не до театра кукол, что все, включая руководителей региона, чувствовали себя на должностях людьми временными и не хотели брать на себя ответственность.

- Когда я узнал новость о генплане и сносе здания, мне показалась она более чем странной, – говорит Виктор Бусаренко. – В мою бытность худруком с нами никто не обсуждал ни сноса, ни постройки нового здания и вообще, на мой взгляд, эти вопросы обсуждаются келейно – людьми, которые считают себя компетентными, но при этом таковыми не являются. Мне даже странно, что нет худсовета в городе, который состоял бы из профессиональных, заинтересованных и добросовестных лиц. Чтобы именно они подумали о будущем нашего города, сохранении его достопримечательностей и исторического лица.

А судьи кто?

Виктор Бусаренко затронул, возможно, одну из самых главных и болезненных тем, касающихся развития Владивостока. О ней все знают, но вспоминают по случаю – к примеру, когда возникают такие вот инциденты, как с театром кукол. И эта проблема обрисовывается знаменитым грибоедовским «а судьи кто». Кто те люди, которые решают, что снести, что построить, каким будет Владивосток внешне через 20, 50 лет и главное – каким он будет по сути своей.

Ведь даже в комментарии руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимира Осецкого по поводу возможного сноса здания на Петра Великого, 8 есть очень важный момент.

Сам комментарий звучит так:

«Здание, которое находится по адресу: Владивосток, ул. Петра Великого, 8, является объектом культурного наследия, включённым в соответствующий реестр. Какие-либо работы на объекте культурного наследия возможны исключительно в соответствии с требованиями законодательства об охране объектов культурного наследия. Пункт 13 статьи 18 73-ФЗ запрещает снос объекта культурного наследия. В связи с этим информация в материалах генплана подлежит корректировке в соответствии с требованиями федерального законодательства. Соответствующая информация будет направлена в администрацию Владивостока».

Как же так?

И этот вопрос «как же так» - отнюдь не праздный. Недавний скандал с многочисленными гранитными, пластиковыми скамейками и вазонами на улицах Владивостока показал: те, кто решает вопрос внешнего облика города, увы, слегка – или не слегка – лишены и вкуса, и понимания основ своей работы. Кстати, в историю с лавочками тоже пришлось вмешаться губернатору и правительству края…

- Накал страстей в этой области – это сигнал об отсутствии осмысленной градостроительной политики, отсутствии главного архитектора (по сути - главного городского хирурга, квалифицированно умеющего решать макрозадачи городского каркаса) и связи с профессиональным сообществом (градостроительного совета) в администрации Владивостока, – отмечает Павел ШУГУРОВ, искусствовед, художник. – Этот кризис имеет ту же природу, как и предыдущий – об элементах благоустройства, который сигнализировал об отсутствии главного художника и архитектурно-художественного совета. Такие вещи опасны для любого нормального города, а для столицы федерального округа - просто катастрофичны! Представьте себе Москву без градсовета, без архитектора, без художника...

Владивосток живёт без всех этих ответственных должностных лиц уже который год. И кто знает, сколько ещё понадобится кризисов и инцидентов (кстати, в том же генплане значится некая реконструкция здания гимназии № 1 – с увеличением количества места. А это здание – тоже памятник истории и архитектуры), чтобы во Владивостоке всё же появились главный художник, главный архитектор, градсовет, а главное – те самые образованные и понимающие люди, которые, как сказал Виктор Бусаренко, подумали бы о сохранении исторического лица столицы Дальнего Востока.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Газета "Золотой Рог", Владивосток