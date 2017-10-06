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Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
Ради "железных коней" будет ограничено движение по Университетскому проспекту, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В субботу, 7 октября, с 11 до 12 часов во Владивостоке состоится закрытие байкерского сезона. В этот день байкерские клубы соберутся на острове Русский в ДВФУ на Университетской набережной. Жители и гости города смогут сфотографироваться на фоне мотоциклов и пообщаться с представителями этой субкультуры.
После мероприятия состоится организованный выезд байкеров за город. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении закрытия байкерского сезона будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств по Университетскому проспекту с 11:50 до 12:30 от дома № 10, корпуса 6 поселка Аякс до дома №15 поселка Аякс острова Руский.
На данный период времени в субботу, 7 октября, будет организован объезд транспорта по Университетскому проспекту.
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