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Дальневосточный инвестиционный конгресс: У Владивостока появится собственный ДНК

06 Сентября 2013, 15:31 | Владивосток

Пилотный проект Дома новой культуры (ДНК) в пятницу представлен во Владивостоке в рамках Дальневосточного инвестиционного конгресса на острове Русском.

"Мы хотели бы, чтобы в России появились специальные площадки для поиска. Современная культура такова, что ей нужны новые места, особая атмосфера. Мы надеемся, что Дома новой культуры станут местами для в хорошем смысле сумасшедших ниспровергателей традиций, заточенных на поиски нового", - сказал журналистам на церемонии открытия презентации заместитель министра культуры РФ Иван ДЕМИДОВ.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в свою очередь отметил, что ему приятно, что такой центр появится именно во Владивостоке.

"Когда мы обсуждали этот проект первый раз, то говорили о том, что его нужно делать именно в кампусе ДВФУ, где много активной, творческой молодежи, кроме того, здесь созданы все условия. Желаю удачи этому проекту, в добрый путь", - сказал глава региона.

В презентованном ДНК-центре представлены три творческих проекта - аудио-визуальная инсталляция "Время и место" группы CNMRG (Санкт-Петербург), инсталляция "7 колонн Владивостока" команды Concrete Jungle (Владивосток), выставка работ фотографа Глеба Телешова (Владивосток).

По данным властей Приморья, строить инновационный культурный центр во Владивостоке планируется в районе бухты Балки полуострова Саперный (о.Русский). В состав центра будет входить универсальный зал, трансформируемый для проведения концертов, лекций, ярмарок, выставок, показов мод, конференций, спортивных и общественных мероприятий.

Проект создания инновационных культурных центров или Домов новой культуры реализуется Министерством культуры РФ по поручению российского правительства с августа 2012 года. Пилотные ДНК-центры будут построены во Владивостоке, Калуге и Первоуральске при содействии региональных органов власти и частных партнеров проекта.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Дальневосточный инвестиционный конгресс  миклушевский  культура  проекты 



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Комментарии

  • Читатель16:42, 06.09.2013#

    П. 1 и п. 2 Правил в адрес заместителя министра Культуры Ивана Демидова. Какая такая новая культура?К какой из культур относит себя Иван?И вообще ребята - вы у нас ново-культурные или старо- культурные? Спросить про наличие простой культуры я просто стесняюсь. . .

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