Саммиту АТЭС во Владивостоке даже черти радуются

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ZRPRESS. В рамках культурной программы саммита АТЭС-2012 в музее им. В. К. Арсеньева состоялось открытие выставки «Буддизм в России».

Здесь зрителю представлены образцы скульптуры из дерева, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и костюмы мистерии Цам. Для большей наглядности проводится презентация в формате 3D. Также выставка дополнена фотографиями. По словам организаторов, времени на сбор экспонатов было совсем мало. Но это ничуть не помешало достойному показу буддийских святынь. Интересно и то, то коллекция уже более 10 лет не покидала родного музея.

Акцентами экспозиции стали Сандаловый Будда, который особо почитается на родине и атлас тибетской медицины, точность которого на столько велика, что, по словам организаторов, по нему можно изучать анатомию в вузах. Не менее интересными являются ритуальные предметы, которые приковывают взгляд своей необычностью, отображая особенности Бурятского этноса. И, конечно же, выставка, главной темой которой является религия, представила скульптуры и изображения божеств, возраст которых насчитывает более двухсот лет. Эти скульптуры являются частью храмовых и домашних алтарей.

Старший научный сотрудник, ответственный хранитель буддийской коллекции музея Светлана Бардалеева сообщила корреспонденту «ЗР» о том, что наравне с мирными божествами, есть и гневные хранители веры, которые в трудный час способны прийти на помощь.

Культурное событие собрало в стенах музея довольно много людей, которые активно делились впечатлениями от увиденного. В залах очень оживленно, и приятно отметить, что довольно большую часть зрителей составляет молодежь. Многие из посетителей музея, впервые увидевшие предметы буддизма так близко, сообщили корреспонденту, что они были просто поражены, что мы бок о бок живем с совершенно иной религией, о которой совсем ничего не знаем. И как выразился один из зрителей: «Очень радужная выставка, даже черт радостный...».

Татьяна НАПРИЕНКО, «Золотой Рог».