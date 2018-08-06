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Высоцкий звучал во Владивостоке 50 раз

06 Августа 2018, 13:56 | Владивосток

Фестиваль «Парус» собрал сотни любителей творчества великого поэта и певца

В субботу во Владивостоке на Спортивной набережной большим гала-концертом завершился фестиваль «Парус», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Большой и яркий концерт стал настоящим праздником для жителей и гостей горда в этот теплый пятничный вечер. Оператором проведения фестиваля по традиции являлось рекламное агентство "Пасифик- Медиа".

Сотни жителей и гостей города стали его зрителями, наслаждаясь прекрасным исполнением известных с детства композиций, стихами, музыкой, ярким сценическим оформлением всех концертных номеров. Здесь прозвучали и драматические, и юмористические композиции, среди которых, конечно, и «Кони привередливые», и «Почему аборигены съели Кука», «Скалолазка», «Корабли постоят» и многие другие.

В этот вечер на сцену амфитеатра вышли более 50 исполнителей, среди которых – взрослые, и дети, сольные исполнители и коллективы, люди разных профессий. Всех их объединила любовь к глубокому поэтическому слову великого поэта и артиста, а также желание поучаствовать и внести свой вклад в культурную жизнь города.

В начале концерта каждый из его участников сказал, что для него значит творчество Высоцкого: это правда и прямота, это поэзия – до боли, до дрожи, стихия, удивительно пронзительные слова и свобода слова… Поэт действительно объединяет разные поколения граждан одной страны, он всегда актуален, и каждый может найти в нем что-то близкое своим мыслям.

Участниками гала-концерта стали все, кто подал свои заявки на конкурс – в ходе отборочного этапа жюри приняло решение дать шанс выступить каждому, кто заявился и захотел поделиться своим творчеством. При этом все участники прошли серьезный подготовительный этап: все они вечерами, после работы, приходили на репетиции, где с ними работали специалисты сценического мастерства, вокала, режиссер-постановщик. И все они смогли почувствовать себя настоящими артистами. В итоге получился настоящий яркий концерт – с участием не только конкурсантов, но и профессиональных хореографических коллективов, музыкантов и эстрадного оркестра МГУ им. Невельского.

«Такого рода фестивали – прекрасная площадка для пробы сил обычных людей, увлеченных творчеством. Кроме того – именно так формируется городское сообщество. И исполнители, и зрители собрались здесь и вновь увидели, как много во Владивостоке талантливых людей, - поделился впечатлениями житель города, предприниматель Алексей Жданов. – Кстати, в этом фестивале участвует мой коллега: я увидел объявление и предложил ему поучаствовать».

Победителей и лауреатов конкурса определяло авторитетное жюри, среди которых художественный руководитель фестиваля, актер театра и кино Виктор Галкин, и.о. начальника управления культуры администрации Владивостока Татьяна Баринова, генеральный директор продюсерского центра VIVID ARTS Виктория Грибанова, директор Молодежного ресурсного центра Андрей Волков, лауреат международных конкурсов, педагог по вокалу, певица, автор и исполнитель песен Ляля Алексакова, автор и исполнитель песен, солист барабанного шоу Catchers Groove Михаил Курлыков и другие.

К слову, пока работало жюри, группа Catchers Groove подарила зрителям прекрасное шоу.

По решению жюри обладателем Гран-при фестиваля «Парус» и премии 30 тысяч рублей стал школьник Матвей Макаров за исполнение песни «Прерванный полет». Также названы лауреаты фестивале, ими стали Валерий Кузьмичев, Андрей Присяжнюк и другие.

Напомним, фестиваль «Парус» организован администрацией Владивостока и прошел в городе уже в третий раз.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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