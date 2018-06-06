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Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора

06 Июня 2018, 09:48 | Владивосток

Мировая премьера симфонии состоится в Приморской краевой филармонии

Военно-морская симфония «Варяг», написанная кипрским композитором Мариосом Иоанну ЭЛИА, впервые прозвучит на сцене Приморской краевой филармонии 7 июня. Автор посвятил свое новое произведение Владивостоку, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Можно предположить, что равнодушными предстоящий концерт не оставит никого, как и предыдущие проекты композитора. Например, широкое внимание привлекла его предназначенная для исполнения на открытом воздухе мультимедийная «Автосимфония» (2010-2011 гг.), в исполнении которой приняли участие оркестр и 81 автомобиль.

О необычной премьере рассказали участники этого замечательного проекта - главный дирижер и художественный руководитель Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий СМИРНОВ, солисты Елена БРЫКИНА и Илья Астафуров и, конечно, композитор Мариос Иоанну ЭЛИА.


 

По его рассказам, побывав впервые во Владивостоке, он был поражен видом современного крейсера «Варяг», заинтересовался историей далеких событий начала XX века, погрузился в звуки приморского города. Так родилась симфония «Варяг», посвященная крейсеру Российского императорского флота, прославившегося на весь мир решением в ответ на предложение сдаться принять неравный бой при Чемульпо с превосходящими силами противника. В произведение логично вписаны цитаты из известной песни «Варяг» и других любимых дальневосточниками произведений. По словам Анатолий Смирнова, работать с автором симфонии было интересно, поскольку он гармонично вписал в нее звуки окружающей жизни.


 

Вообще, Мариос Элиа для приморской столицы человек в какой-то мере уже известный, он является автором короткометражного фильма «Sound of Vladivostok». Именно в ходе съемки этого фильма он настолько проникся историей и духом города, что продолжением стало крупное музыкальное произведение. Чтобы понять, какой музыкальный ряд ждет зрителей, можно, зайдя в интернет, посмотреть этот замечательный фильм о Владивостоке.

В концерте также принимает участие Академический хор Дальневосточного федерального университета под руководством Елены ПЕТУХОВОЙ – на сегодняшний день один из сильнейших российских академических хоров, что подтверждено победой в различных конкурсах российского и международного уровня.

Как заметила директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО, для филармонии в год 80-летия Приморского края этот проект имеет особое значение, не часто бывает, чтобы композитор писал свою вещь с учетом состава конкретного оркестра и его возможностей, как это было в данном случае. Заместитель губернатора, курирующий культурную отрасль, Константин МЕЖОНОВ вручил кипрскому гостю благодарственное письмо администрации Приморского края.


 

Одним словом, теплый творческий контакт композитора, который, кстати, в прошлом служил на флоте, и приморских деятелей искусств произошел. Что из этого получилось, надо слушать. Премьера военно-симфонической симфонии «Варяг», посвященной Владивостоку, состоится уже в ближайший четверг 7 июня.

Ирина БАРАННИК, фото автора.

Автор:
Теги: симфония  крейсер  культура  Варяг  композитор 



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Комментарии

  • Опер10:16, 06.06.2018#

    Почему именно Владивосток собирает всяких эпатажных придурков со всего мира.

  • Опер10:16, 06.06.2018#

    Почему именно Владивосток собирает всяких эпатажных придурков со всего мира.

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