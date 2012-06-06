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Во Владивостоке дело о концерте Нюши "гастролирует" по судам второй год
ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. Во Владивостоке дело об авторском вознаграждении за концерт Нюши в «Арене» апелляция отправила на новое рассмотрение.
Пятый арбитражный апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции о прекращении производства по делу о задолженности организаторов концерта певицы Нюши во Владивостоке по авторскому вознаграждению и пене, всего в размере 21546,4 рублей. Постановлением апелляционного суда от 30 мая 2012 г. исковое заявление ООО «Российское Авторское Общество» (РАО) было отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края (дело №А51-2170/2012).
Из материалов дела следует, что между ООО «Российское Авторское Общество» и ИП Никишев Е.Ю. был заключен лицензионный договор, согласно которому индивидуальному предпринимателю было предоставлено право использования обнародованных произведений, входящих в репертуар РАО для проведения живого концерта певицы Нюши. Выступление певицы состоялось 2 июля 2011 на площадке ночного клуба «Арена». Из условий договора следовало, что организатор концерта обязался выплатить в РАО авторское вознаграждение в размере 5% от дохода (выручки), полученного от продажи билетов на это мероприятие.
Неисполнение данного пункта договора послужило основанием для обращения РАО в Арбитражный суд Приморского края. Определением суда от 17 апреля 2012 года производство по делу было прекращено по причине неподведомственности иска арбитражному суду. Суд предположил, что иск, поданный в защиту интересов физического лица, должен рассматриваться в суде общей юрисдикции.
Не согласившись с мнением суда, «Российское Авторское Общество» обратилось в Пятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой. Коллегия судей повторно исследовала материалы дела и отменила определение суда первой инстанции, указав на то, что на основании изменений, внесенных в действующее законодательство 8 декабря 2011 г., споры по коллективному управлению авторскими правами подведомственны именно арбитражным судам. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, дата рассмотрения еще не назначена, сообщает пресс-служба Пятого арбитражного апелляционного суда.
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