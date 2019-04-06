АртСкандал: Городний о своем отсутствии на рабочем месте обязан сообщать руководству

4 апреля в публичном пространстве, СМИ и соцсетях разгорелся скандал вокруг создателя Музея Современного искусства АртЭтаж, известного во Владивостоке, всей стране, а также за ее пределами. Администрация Владивостока дала свой комментарий "Золотому Рогу".

Создателя Музея современного искусства АртЭтаж и известного галериста Александра Городнего коллеги не нашли на рабочем месте и составили об этом акт, который сразу же появился в соцсетях.

Городний является заместителем директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность» - такое компромиссное решение позволило сохранить АртЭтаж в новых реалиях и выделить музею помещение в старинном здании в центре Владивостока.

4 апреля с 14.10 до 16.10 комиссия из трех работников МБУК не обнаружила Городнего на своем рабочем месте, о чем и составила надлежащий акт, который попал в публичное пространство и стал поводом для обсуждения.





Скажете, с кем не бывает… Пожалуй. Но самое удивительное заключается в том, что...

...именно в это время Александр Городний принимал участие в публичной дискуссии «Культура. Локальное, универсальное, новое» с особым гостем - генеральным директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой ТРЕГУЛОВОЙ.

«Коллеги об этом не знали, или бездумно выполняли чей-то указ? Интересно, акт составлен только на Городнего или на всех остальных 100 участников?» - задаются вопросами многочисленные сторонники галериста. Они-то знают, что именно благодаря Александру Городнему современное искусство в Приморье имеет постоянный выход к зрителю. Как сказано в одном из сообщений в поддержку Александра Ивановича, это «человек, держащий на своих плечах уже около четверти века современное искусство во Владивостоке».

Знающие люди ищут причину разгорающегося конфликта в недавно открывшейся в АртЭтаже выставке известного приморского художника Ильяса ЗИНАТУЛИНА "План эвакуации Э.К.", хорошо встреченной владивостокцами и гостями города.

По поводу этой выставки 25 марта управление культуры администрации Владивостока затребовала с Александра Городнего объяснительную записку «по факту открытой выставки». В том запросе говорилось, что

в экспозиции «представлены работы с употреблением нецензурных аморальных деструктивных двусмысленных слов и рисунков».





Добавим, что никакой соответствующей маркировки в соответствии с требованиями закона (например, 18+) при открытии выставки не было. Потом оплошность исправили. Но разобраться и затребовать объяснение по поводу произошедшего в управлении культуры не просто имели право, но были обязаны.

Казалось бы, инцидент исчерпан, но вот очередной шаг – смешной и беспомощный акт об отсутствии на рабочем месте два часа. Специалисты говорят, что для каких-то юридических последствий для прогульщика необходимо отсутствие как минимум четыре. И, наверное, в какой-то из ближайших дней творческий и независимый человек Александр Городний мог представить своему начальству такой повод для акта. Но кому-то не терпелось составить его поскорее. Вот и составили.

Неужели столь скрупулезный интерес к рабочему расписанию замдиректора дома культуры «Традиции и современность» вызваны чьим-то интересом к помещениям в центре города? – задаются вопросом участники интернет-обсуждения. «Трудно поверить, что эти накаты на галерею и ее бессменного руководителя и создателя связаны со сменой власти во Владивостоке. Совпадения? Надеюсь», - пишет один из них и призывает власти Владивостока разобраться и прекратить произвол мелких функционеров городской администрации в отношении Александра Городнего.

Редакция газеты «Золотой Рог» попросила прокомментировать ситуацию представителей мэрии.

Как сообщила «Золотому Рогу» начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана ШУПИРО, "прямо перед самым открытием выставки Ильяса ЗИНАТУЛИНА «План эвакуации Э.К.» на некоторых работах художника оказались прикрепленными листки с нецензурными словами. Также эти слова были написаны на некоторых картинах. Так как употребление матерщины в публичном пространстве является нарушением закона, после церемонии открытия выставки сотрудников муниципального учреждения культуры попросили листки отклеить, написанную ненормативную лексику – закрыть".

Заместитель директора учреждения культуры А.И. Городний написал объяснительную записку по поводу появления ненормативной лексики.

По вопросу составления акта об отсутствии на рабочем месте она заметила: «А.И. Городний является заместителем директора муниципального учреждения культуры, и о своем отсутствии на рабочем месте, в том числе, с целью участия в каких-либо мероприятиях, обязан сообщать руководству. К сожалению, А.И. Городний о своем участии в публичной дискуссии «Культура. Локальное, универсальное, новое» руководителю учреждения не сообщал».

Кроме того, Светлана Шупиро сказала, что в управлении культуры Александра Городнего безусловно ценят как опытного галериста, человека, собравшего уникальную коллекцию работ, организатора замечательных выставок. Однако соблюдение закона при этом - обязательно для всех.

Что ж, коллеги Александра Городнего теперь знают, где он был злосчастные (или очень важные и содержательные?) два часа. Инцидент можно считать исчерпанным.

Комментарий начальника управления культуры администрации Владивостока Светланы Шупиро «Золотой Рог» получил в пятницу.

Интернет-пространство Владивостока закипело по поводу появившегося «акта об отсутствии на рабочем месте» сразу же в четверг, 4 апреля.

Друзья, художники, представители творческой интеллигенции готовы встать на защиту Музея современного искусства, у которого складывается очень непростая судьба. Марина Баринова, известный во Владивостоке общественный деятель, организатор значимых проектов, выступила с инициативой «созвать культурную оборону славного Музея современного искусства АртЭтаж и его доблестного создателя Александра Городнего».

Встреча неравнодушных к судьбе АртЭтажа состоялась 6 апреля (подробности газета «Золотой Рог» сообщит в новом материале).

Смогут ли в администрации Владивостока доказать им, что музей современного искусства во Владивостоке ни в какой обороне и защите не нуждается? Делом.