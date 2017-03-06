Владивостокцев схватили за язык (фото)

5 марта в библиотеке «Бук» прошёл открытый урок японского с носителем Ryo Suwama для всех желающих повысить свой уровень владения языком, приобщиться к японской культуре и познать все тонкости международного общения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Клуб Bilingua, идейным вдохновителем которого выступил Сергей Колодько, – некоммерческая организация, существующая с целью создания языковой среды для изучения всевозможных языков. Не так давно ими был запущен проект, предоставляющий абсолютно всем желающим возможность общения на японском языке с носителем Ryo Suwama, которому они также могли задать все интересующие их вопросы, касающиеся не только грамматики и лексики, но, что немаловажно, современной культуры Японии.

Алиса Плюхина, куратор образовательных программ библиотеки «Бук»:

- Мы проводим уже второе занятие по японскому языку. Это превосходная возможность для людей пообщаться с носителем языка и актуализировать, совершенствовать свои навыки. Сегодняшнее занятие японским пройдет с Ryo Suwama, молодым магистрантом, который родился в Японии, несколько лет жил в Магадане и теперь приехал во Владивосток. Изначально клуб не был предназначен для людей с высоким уровнем владения языком и огромными профессиональными навыками.

Безусловно, кто-то из присутствующих говорит по-японски, а кому-то просто интересно послушать лекцию, узнать новые для себя, базовые знания о языке. Мы не в школе, не в университете. Здесь нет строгого контроля за изучением правил и выполнением домашних заданий. У людей просто есть возможность задать все интересующие их вопросы, узнать элементарные основы построения предложений и правильной речи.

Кто-то спрашивает, как будет «стул» по-японски, кто-то задает более серьезные вопросы о том, как стоит лучше обратиться к определённому человеку. Из-за того, что сам Ryo из Японии, он может рассказать многое не только о языке, но и о культурных особенностях страны. Также сам он совершенно свободно говорит на русском языке, таким образом общение проходит в непринуждённой атмосфере, в формате беседы. Языки, как ни крути, лучше изучать в процессе диалога, когда все могут между собой общаться. Нет совершенно никаких рамок, и к нам может присоединиться любой желающий.

Инициатор и организатор клуба Bilingua, Сергей Колодько:

- В ближайшее время мы планируем запуск проекта английского языка, как международного и наиболее востребованного, испанского, китайского, также буквально сегодня поступило предложение открытия клуба немецкого языка. Нашей целью, можно даже сказать миссией, является изменение качества языкового образования в городе.

Когда человеку необходим язык для тех или иных определенных целей, для работы или обучения за рубежом, достаточно сложно найти что-то подходящее. И, в первую очередь, это касается азиатских языков, в частности, японского. Мы ставим целью – предоставить людям необходимую им языковую среду. Мы планируем проводить регулярные дискуссионные встречи на разных языках для того, чтобы человек мог полностью погрузиться в языковую атмосферу и на практике выражать свои мысли. Ведь постоянная практика – основа языкового образования. Несмотря на существование большого количества частных школ, уроков в школьной форме, стандартных упражнений, грамматики, человек при этом не использует язык. Что касается японского языка, мы проводим лекции японской грамматики и лексики, что помогает преодолеть порог вхождения в дискуссионный клуб, где проходит исключительно практика.

Цель – возможность изучать настоящий, живой язык. Мы называем себя клубом международного общения и хотим предоставить людям платформу для обмена международным опытом, приглашаем всех людей, вне зависимости от того, чем они интересуются, образованием, работой за рубежом, людей с проектами и предложениями, посвященными различным культурам. Язык и культура – одна система. И отделять их бессмысленно. Изучить язык за три месяца невозможно, и мы объясняем всем, что легко не будет. Другой язык – другой образ мышления. И нам интересно помогать людям. Мы выросли из разговорного клуба английского языка и хотим сделать наш проект социально значимым. Судя по количеству участников, людям это действительно нужно.

Клуб международного общения Bilingua открывает свои двери всем желающим прокачать свои навыки владения тем или иным языком. Подробности можно узнать в официальной группе https://vk.com/bilinguavl