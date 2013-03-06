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PACIFIC STYLE WEEK обещает звездную весну
Неделя моды, стиля, индустрии красоты стран АТР соберет во Владивостоке целое созвездие мэтров моды и стиля. В рамках проекта PACIFIC STYLE WEEK владивостокцев ждут встречи с известными дизайнерами одежды, стилистами, экспертами моды и парикмахерского искусства, а также красавицами-моделями из разных стран мира.
Ярчайшее событие проекта – Международный Конкурс «Мастер-Стиль». Одним из арбитров этого соревнования стилистов, парикмахеров и визажистов будет Влад ЛИСОВЕЦ - самый востребованный стилист, модный телеведущий, владелец сети салонов красоты «Парикмахерская контора. Влад Лисовец». Кроме участия в жюри, Влад проведет мастер-класс, даст пресс-конференцию и примет участие в официальной вечеринке проекта PACIFIC STYLE WEEK - с раздачей автографов, фото-сессиями и живым общением.
Из Италии на проект PACIFIC STYLE WEEK едет маэстро Саверио ПАЛЬМА, всемирно известный стилист, директор Миланской Академии парикмахерского искусства. Он определяет мировую моду на цвет волос и силуэты стрижек. Образы, созданные Саверио Пальма, можно увидеть в модных показах дома моды «Гальяно» и «Ив-Сен-Лоран». Во Владивостоке гуру итальянского стиля и красоты, возглавит жюри конкурса «Мастер Стиль», даст мастер-класс для профессиональных стилистов и парикмахеров, представит специалистам и всем желающим новую коллекцию образов сезона и даст феерическое парикмахерское шоу.
Кстати, участниками конкурса «Мастер-Стиль» могу стать мастера, работающие на любых косметических и парикмахерских марках. К такому решению пришли организаторы проекта, чтобы не ограничивать формальными рамками таланты и мастерство участников. Победителей ждут крупные денежные призы и шикарные подарки от генерального партнера конкурса – Студии Красоты «Эстетик». Кроме участия в жюри и в организации проекта, эксперты студии «Эстетик» представят вниманию зрителей фантастическое театрализованное парикмахерское шоу.
Напомним, Международный конкурс «Мастер-Стиль АТР», - лишь одно из 4-х главных событий проекта PACIFIC STYLE WEEK. Также в программе этого Модного Саммита – конкурс фотохудожников «PACIFIC VIEW», конкурс «Супермодель АТР», Неделя Моды Fashion Week, о звездных гостях которой мы расскажем в ближайшие дни.
Грандиозный проект PACIFIC STYLE WEEK пройдет во Владивостоке с 13 по 20 мая . Его организаторы - ВГУЭС , Администрации Приморского края, Администрации г. Владивостока и целый ряд социально-ответственных компаний. Благодаря их участию предстоящие шоу и мастер-классы звезд будут не просто интересны самой широкой публике – они будут ей доступны.
Подробности проекта PACIFIC STYLE WEEK - на сайте psw.vl.ru. О программе события – в мартовских выпусках журналов «Дальневосточный капитал», Fashion Collection, «Дорогое Удовольствие», «Собрание-Эксклюзив», «Автогид» , Oblomoff, Rabbit и на страницах нашего интернет-ресурса ZRPRESS.RU.
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