Во Владивостоке засияла огнями «Центральная» елка

На площади Борцов Революции вечером 1 декабря засияла огнями «Центральная» елка. Поскольку Приморье вступает в 2012 год, когда во Владивостоке пройдет саммит АТЭС, то девизом новогоднего оформления Владивостока и праздничных мероприятий станет - «Новый год - в новом городе».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на этой неделе начнется монтаж горки и катка, в оформлении которые будут угадываться силуэты объектов, возводящихся к форуму. Так, горка будет напоминать мост через бухту Золотой Рог, а в катке можно будет увидеть очертания океанариума. Кроме того, на площади будут установлены торговые павильоны, маленькие искусственные елочки и светодиодные фигуры.

Завершился монтаж иллюминации елки у Дома молодежи, устанавливается елочная конструкция на кольце Багратиона. Всего во Владивостоке в этот Новый год будут установлены двенадцать 9- и 11-метровых тематически украшенных елок. Например, искусственная ель «Российская» займет место на площади Луговой, «Звездная» появится около кинотеатра «Галактика». Впервые елки украсят кольцо 1-й Речки и ул.3-й Рабочей, также зеленые красавицы будут радовать жителей о.Русского, с.Берегового и п.Трудовое.

Продолжается монтаж традиционной новогодней иллюминации, световые художественные панно, иллюминационные фигуры и растяжки уже украсили ряд магистралей. Световое панно «ёлочка» появилось на Партизанском проспекте, «звезды» - на проспекте 100-лет Владивостоку, улицы Светланскую, Русскую, Ивановскую, Новоивановскую и Калинина украсили «снежинки». Начинается монтаж праздничной иллюминации на улицах Вилкова, пр-те Острякова, ул. Луговой и на Народном проспекте. Сейчас осуществляется подключение и настройка светодиодного украшения «метеоритный дождь» от остановки транспорта «Заря» до пересечения с ул.Русской, на Партизанском проспекте, со стороны остановки «Постышева» до Зари. На ул.Светланской (в районе Приморской краевой филармонии) деревья уже украшены «метеоритным дождем». Новогодняя иллюминация появится вдоль всего гостевого маршрута и на центральных улицах районов города.

Праздничное настроение в преддверии Нового года будет создавать и тематически украшенный муниципальный пассажирский транспорт. Новогодняя иллюминация уже появилась на эстакаде фуникулера. Во второй половине декабря новогодняя символика украсит вагончики фуникулера.

Юрий РОГОВ.