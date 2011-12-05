Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке засияла огнями «Центральная» елка
На площади Борцов Революции вечером 1 декабря засияла огнями «Центральная» елка. Поскольку Приморье вступает в 2012 год, когда во Владивостоке пройдет саммит АТЭС, то девизом новогоднего оформления Владивостока и праздничных мероприятий станет - «Новый год - в новом городе».
Как сообщили в пресс-службе администрации города, на этой неделе начнется монтаж горки и катка, в оформлении которые будут угадываться силуэты объектов, возводящихся к форуму. Так, горка будет напоминать мост через бухту Золотой Рог, а в катке можно будет увидеть очертания океанариума. Кроме того, на площади будут установлены торговые павильоны, маленькие искусственные елочки и светодиодные фигуры.
Завершился монтаж иллюминации елки у Дома молодежи, устанавливается елочная конструкция на кольце Багратиона. Всего во Владивостоке в этот Новый год будут установлены двенадцать 9- и 11-метровых тематически украшенных елок. Например, искусственная ель «Российская» займет место на площади Луговой, «Звездная» появится около кинотеатра «Галактика». Впервые елки украсят кольцо 1-й Речки и ул.3-й Рабочей, также зеленые красавицы будут радовать жителей о.Русского, с.Берегового и п.Трудовое.
Продолжается монтаж традиционной новогодней иллюминации, световые художественные панно, иллюминационные фигуры и растяжки уже украсили ряд магистралей. Световое панно «ёлочка» появилось на Партизанском проспекте, «звезды» - на проспекте 100-лет Владивостоку, улицы Светланскую, Русскую, Ивановскую, Новоивановскую и Калинина украсили «снежинки». Начинается монтаж праздничной иллюминации на улицах Вилкова, пр-те Острякова, ул. Луговой и на Народном проспекте. Сейчас осуществляется подключение и настройка светодиодного украшения «метеоритный дождь» от остановки транспорта «Заря» до пересечения с ул.Русской, на Партизанском проспекте, со стороны остановки «Постышева» до Зари. На ул.Светланской (в районе Приморской краевой филармонии) деревья уже украшены «метеоритным дождем». Новогодняя иллюминация появится вдоль всего гостевого маршрута и на центральных улицах районов города.
Праздничное настроение в преддверии Нового года будет создавать и тематически украшенный муниципальный пассажирский транспорт. Новогодняя иллюминация уже появилась на эстакаде фуникулера. Во второй половине декабря новогодняя символика украсит вагончики фуникулера.
Юрий РОГОВ.
Новости тематики
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Владивосток станет первым в стране городом для нового проекта
- Режиссер фильма "Лед" даст мастер-класс во Владивостоке
- Владивостокский цирк стал прозрачным
- На фестивале во Владивостоке приз за лучший короткий метр получила "Шалава" из Австралии
- Самого читающего жителя Владивостока отправят к вампирам
- Татьяна Заболотная: "Приморский Эрмитаж укрепит культурную связь стран АТР"
- Филиал Эрмитажа во Владивостоке подготовят москвичи
- Во Владивостоке стартует фестиваль детского кино "Веселая ларга"
- Илья Лагутенко поделился с Владивостоком своим антиквариатом
Новости раздела
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", приуроченный к Восточному экономическому форуму, пройдет во Владивостоке
- "Меридианы Тихого" представят во Владивостоке лучшие российские фильмы сезона
- Экс-мэр поздравил владивостокцев с Днем знаний
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Культура - через край
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
- Приморцев будут лечить арт-терапией
- Чуркинские па-де-де
- Высоцкий звучал во Владивостоке 50 раз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!