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Владивостокцы стали лауреатами международного хореографического конкурса «Берег талантов»
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. Воспитанники муниципальной детской школы искусств №6 стали лауреатами II международного хореографического конкурса детского и молодежного творчества «Берег талантов», которых проходил с 21 по 25 апреля в Анапе в рамках всероссийского фестивального движения «Территория талантов».
Основной целью конкурса является развитие и популяризация хореографического творчества, воспитание художественного и эстетического вкуса, а также обмен творческими достижениями в области хореографии.
В конкурсе приняли участие 60 коллективов из России, Украина и Казахстана. Более 1300 участников продемонстрировали свои достижения в области хореографии. Владивосток представляли учащиеся в возрасте 9-12 лет муниципальной детской школы искусств №6. Ребята выступили в номинации «Классический танец» и получили диплом лауреата 3-й степени, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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