Международный шоу-концерт исполнителей танго пройдет во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. Владивосток получит возможность почувствовать пульс настоящего аргентинского танго: El pulso dеl tango – так называется первый международный шоу-концерт исполнителей танго, который пройдет в театре им. М.Горького 22 мая.

Аргентинское танго – это больше, чем танец. Те, кто однажды почувствовал пульс этой музыки, пропустил ее через себя и воплотил в движение, уже не могут представить свою жизнь без танго. Своими ощущениями и чувствами исполнители танго поделятся со зрителями.

Концерт задуман как путешествие танго по миру. Зрители окунутся в атмосферу Аргентины, Европы, Америки и России – именно так оно распространялось по планете. В каждой стране оно приобрело свой национальный колорит и свои особенности. Неизменным остается только одно – чувства, которые выражает танец.

В качестве гостей на концерте выступят Джилермо САЛВАТ и Силвия ГРИНТ – пара из Аргентины, и Фернанда ГИ и Джилермо МЕРЛО – пара из США. Как говорит Жанна САВЕНКО, один из организаторов концерта и руководителей клуба TangoHouse, пары абсолютно разные. Одна покажет классическое аргентинское танго, другая – шоу-номера, которые больше приближены к театральным постановкам. Заслуженный артист России Николай ТИМОШЕНКО, актрисы театра им. М.Горького Жанна СТРЕЛКОВА и Ирина КУЛЕШОВА – подарят зрителям свои песни, исполненные на разных языках. Так же в концерте примут участие: Владивостокский клуб TangoHouse, танцоры театра танца "Созвездие улыбок".

Для того чтобы шоу стало доступным для более широких слоев населения, организаторы проводят один из концертов благотворительным на который приглашены члены Клуба пожилых людей, Совета ветеранов, подопечные Приморского краевого отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд", Приморского краевого отделения региональной общественной благотворительной организации "Рубикон", Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Парус Надежды".

Кроме двух концертов, которые пройдут в один день, клуб TangoHouse собирает друзей на милонгу со звездами аргентинского танго, которая пройдет 18 мая. А 19-20 мая санаторий "Белый лебедь" на о.Русский приглашает на Танго Weekend. В программе – отдых на свежем воздухе на берегу моря, мастер-классы для начинающих танцоров от звезд аргентинского танго, танго вечеринка, а также фуршет и барбекю под чарующие звуки танго.

"Людей, знающих и любящих аргентинское танго с каждым годом во Владивостоке становится все больше и больше, - говорит Жанна Савенко. - Позанимавшись в клубе год-два, освоив основные движения и почувствовав атмосферу танго, многие остаются друзьями клуба, приходят на милонги и танцуют в свое удовольствие. Танго является частью их жизни. Бытует мнение, что танго – это проявление страсти…. Отчасти это так, но на самом деле, чем дольше занимаешься танго, чем глубже проникаешь в философию этого танца, тем отчетливее понимаешь, что это нечто другое. Знатоки танго говорят о присутствии духа танго, что делает танец более реальным, чем мир повседневности. Танго бывает очень разным – веселым и грустным, трогательным и страстным. Не зря же говорят, что танго – это жизнь. Поэтому каждый может найти в нем, что ему наиболее близко. Сейчас идет тенденция к тому, что танго во Владивостоке молодеет: если раньше в клуб приходили чаще всего люди среднего возраста, то теперь все больше молодежи. Со следующего года мы планируем набрать группу детей 10-12 лет, для подготовки к танго. Любые возрасты покорны этому замечательному танцу и в нашем клубе мы всегда рады всем желающим танцевать!"

Елена АРДАЛЬЯНОВА.