Пока владивостокцы спорили о "Матильде" на экранах вовсю пропагандировали "европейские" ценности

От многих «шедевров» кинофестиваля «Меридианы Тихого» остался весьма неприятный осадок

Во Владивостоке отгремели фанфары очередного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Жителям и гостям города выпадает возможность на кинофестивале посмотреть российские и зарубежные кинопремьеры. В этом году это не стало исключением. Всего за его время было показано 170 фильмов.

В этот раз он уже был 15-м, можно честно сказать небольшой юбилей. Однако по словам президента 15-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» Сергея ЖИГУНОВА, каждый фестивальный год необходимо умножать на шесть, чтобы более точно посчитать возраст любого фестиваля так как ему предшествует огромная и трудоемкая работа. Поэтому он лично на открытие сказал, что «Меридианам Тихого» не 15, а 90 лет.

За время проведения кинофестиваля жители города очень полюбили его. Звезд, когда они проходят по синей дорожке, всегда встречают овациями, криками, а российским актерам и актрисам это, безусловно, приятно. На церемонии закрытия бурных оваций заслужили несколько человек - Лия АХЕДЖАКОВА, Денис НИКИФОРОВ, Николай ДОБРЫНИН и многие другие. Все они подходили к своей благодарной публике, с которой здоровались, фотографировались и успевали обменятся парой слов.

Кроме этого, во время «пасифика» у жителей и гостей города появляется возможность посмотреть авторское и зарубежное кино на большом экране. А владивостокцы любят такие картины, об этом говорят наполненные залы, конечно, не на каждую картину приходится аншлаг, однако и без него никуда. Самый первый аншлаг произошел еще до начала кинофестиваля, когда объявили, что во Владивостоке покажут нашумевший в СМИ фильм режиссера Алексея УЧИТЕЛЯ «Матильда». После объявления этой новости билеты на 4 сеанса были раскуплены за несколько часов.

По сообщениям в региональных СМИ, в фильме никак не оскорбляется чувства верующих, а святого царя Николая II показывают как обычного человека со своими чувствами и заботами, которому при этом необходимо сделать выбор между долгом и любовью. Кроме этого, многих восхитили костюмы, специально пошитые к этому фильму.

Во время показа кинотеатр охраняли около 50 сотрудников МВД, а всех пришедших обыскивали на запрещенные предметы. Оно и понятно, так как поступали угрозы с поджогами в кинотеатры страны от организации «Христианское государство». Как сообщили федеральные СМИ, представители этой организации, которая в большей степени находится на западе страны, звонили в ТЦ «Черемушки» и говорили о заложенной бомбе.

В скандал «подлила масла» и местная епархия. Митрополит Владивостокский и Приморский ВЕНИАМИН написал письмо организаторам кинофестиваля, министру культуры и губернатору с просьбой не показывать «Матильду». Так как это история «пагубно сказывается на духовном состоянии нашего народа, расшатывает и разрушает его веру, и нравственные устои, а значит, ослабляет Россию и ставит под угрозу ее безопасность».

Пока глава Приморской митрополии писал в оргкомитет кинофестиваля и другим чиновникам, а также проводил молебен под «Аркой Цесаревича», в программу кинофестиваля попали куда более, скажем так, спорные фильмы. О чем в редакцию деловой газеты «Золотой Рог» написала читательница Ирина К.

По ее словам, фестивальная программа включала в себя фильмы на действительно остросоциальные темы, такие как одиночество в старости, проблемы «экологии пространства и души, экзистенциальные проблемы выбора». «При этом картины с греховной, с точки зрения христианского мировозрения, концепцией затерялись на общем фоне и зачастую даже не были отмечены как 18+», - написала Ирина в письме в редакцию.

Первую картину, которую отметила читательница, стал короткометражный фильм «Шалава» молодого австралийского режиссера Люси ШРОДЕР. В фильме героиня девушка-подросток отчаянно ищет таблетку для экстренной контрацепции, пока не слишком поздно.

Второй фильм она также выделила из короткого метра.

«Фильм «Как в первый раз» не предвещал ничего плохого. Привожу его анонс полностью: «Жизнь Розы вместе с мужем и сыном протекает относительно спокойно. Но что-то с ней не так. И когда Роза решает зайти в салон красоты, ее повседневная жизнь начинает меняться». Однако только в ходе просмотра фильма оказывается, что благовоспитанную мать семейства соблазнила, пардон, женщина-парикмахер. Теперь по вечерам она ходит на танцы, выпивает и остается на ночь у новой подруги. При этом в семье поведение женщины кардинально меняется. Она переставляет мебель и начинает дерзить мужу», - написала в своем сообщении Ирина.

Режиссер этого фильма Йеннифер Урибе АЛЬСАТЕ на пресс-конференции заявила, что ориентиром для фильма стала жизнь ее мамы. Она жила беспросветной жизнью домохозяйки, пока в один прекрасный момент не сказала «хватит» и решилась изменить свою судьбу.

Кроме этого фильмы про гомосексуалистов показывали не только в конкурсной программе. В программу «Панорама» вошел фильм про двух геев, путешествующих по Европе. Один из которых в тайне от любовника пытался отметиться на местном сайте знакомств. И так далее и тому подобная грязь.

Однако наибольшее непонимание читательница выразила на фильм молодого вьетнамского режиссера Ле Бин ЖАНГА, в котором показали каннибализм и некрофилию. Однако этот ужастик показали только один раз и после 23 часов в специальной программе «После полуночи».

Конечно, нельзя удовлетворить вкусы сразу всех людей, это понятно. Однако нетрадиционные отношения, которые были показаны на большом экране, могут возмутить многих россиян. И уж мало кому хочется, чтобы все эти псевдокультурные эксперименты ставились на деньги нашего налогоплательщика.

По словам программного директора кинофестиваля Юрия ГОНЧАРОВА, девиз кинофестиваля: «Кино для всех, кино для каждого».

«У нас на кинофестивале всегда совершенно разное кино, и это наша принципиальная позиция. Поэтому показ названых фильмов мы не считаем пропагандой нетрадиционных отношений. Все эти картины были отмечены цифрой «18+». Детей, соответственно, на эти фильмы не пускали. Для них на фестивале работала отдельная программа «Семейный сеанс», с добрыми и хорошими картинами», - отметил Юрий Гончаров.

Получилось ли у организаторов сделать программу кинофестиваля максимально широкой, могут оценить только зрители. Однако большинство людей «замечают» только те фильмы, которые были распиарены в СМИ.

Кадр из кинофильма "Матильда", режиссер Алексей Учитель, РФ, 2017 г.