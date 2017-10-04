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Во Владивостоке открывается один музей за другим

04 Октября 2017, 12:08 | Владивосток

Столицу Приморья хотят сделать еще одной культурной столицей страны

Во второй раз во Владивостоке прошли Дни Эрмитажа, а филиал одноименного музея планируют открыть в городе. Однако это не единственный филиал крупного отечественного музея, открытие которого произойдет в Приморье. О том, какие еще в крае будут созданы филиалы музеев, постарался разобраться корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».

Во Владивостоке завершились Дни Эрмитажа. Помимо картин люди смогли ознакомиться с фотографиями балерин Мариинского театра и окунутся в виртуальную реальность, а также ознакомится с искусством древней Италии.

Первые для Владивостока Дни Эрмитажа прошли в сентябре прошлого года тогда состоялась выставка одного шедевра - иконы японской художницы Ямасита РИН «Воскресение Христово», которую специально для этого события привезли из фондов музея.

Если в первый раз была выставлена только одна икона, то в этом году Дни Эрмитажа были гораздо насыщеннее и прошли сразу в двух зданиях. В Приморской картинной галерее были выставлены копии работ известных мастеров. Также гостям была предоставлена возможность ознакомиться с древней культурой Италии, одним из экспонатов, привезенных в Приморье, стал кратер краснофигурный - античная ваза IV века до н.э.

Вторая часть выставки прошла в здании-памятнике «Торгового дома Кунста и Альберса» на Светланской, 38/40. Именно в этом здании в будущем разместится Центр-спутник «Эрмитаж-Владивосток». А пока в его залах представили выставку художественной фотографии «Изящная классика» - по итогам 20 фотосессий с артистами балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

В малом зале галереи работал кинотеатр виртуальной реальности, где через специальные очки демонстрировали фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским».

По словам руководства Приморской картиной галереи, Владивосток стал первым городом после Санкт-Петербурга, где представили данный проект. Благодаря новейшим технологиям, которые объединили виртуальную реальность и фильм, снятый в формате 360 градусов, в картине создается иллюзия присутствия зрителя внутри пространства фильма.

Кроме этого, с помощью очков гости смогли «побывать» в «Зале Юпитера», который располагается в Эрмитаже. Пока этот проект не имеет аналогов в музейной практике.

Помимо выставок были организованы квесты и мастер-классы. Так, для дальневосточных реставраторов провели третий мастер-класс «Сохраним культурное наследие вместе» по реставрации темперной живописи. Специально к этому событию и в честь 50-летия реставрационной мастерской Приморской государственной картинной галереи подготовили выставку «Живопись и время».

В настоящее время во Владивостоке продолжается работа по созданию «спутника» Эрмитажа. В середине сентября определилась подрядная организация по ремонту и реставрации здания, где разместится спутник Эрмитажа. Конкурс выиграла ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента РФ. После окончания выставки предприятие приступит к ремонтным работам. Как рассказали в администрации Приморского края, на первом этапе ремонта предусмотрено восстановление основных конструктивных элементов здания. Только после этого начнется художественная реставрация.

Первые вопросы о создании в крае филиала Эрмитажа появились более года назад. Соглашение о создании филиала Эрмитажа было подписано губернатором края и генеральным директором музея 28 сентября 2016 года, тогда же впервые прошли Дни Эрмитажа во Владивостоке.

В этом году, 31 августа, подобное соглашение был подписано с Третьяковской галерей. Разместится филиал «Третьяковки» в здании на улице Алеутской, 12 в здании Приморской картинной галереи. Ради этого здание уже освободили от других организаций.

Отметим, что первая выставка картин Третьяковской галереи пройдет уже в ноябре этого года. Экспозиция будет представлена 50 работами известных живописцев.

«Это будет первая крупная выставка, затем будем менять экспозиции раз в несколько месяцев. Выставка состоится в здании, которое мы в настоящее время готовим под филиал Третьяковки», - отметил Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Когда точно откроется представительство Третьяковской галереи, неизвестно. Также неизвестно, когда начнут свои работы и другие российские музеи, в том числе и филиал Российского музея. 

Кроме музеев в Приморье откроется один из 25 филиалов исторического парка «Россия - моя история». Разместится парк в здании, где раньше располагались музей современного искусства и библиотека ДВГТУ по адресу Аксаковская, 12. Сейчас в здании проходит капитальный ремонт, после которого в помещении установят соответствующую технику. Ремонт планируется завершить в октябре.

Иван НЕПОМНЯЩИЙ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: фгуп  живопись  Эрмитаж  третьяковка  культура  губернатор  выставка  галерея  русский музей  музей 



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