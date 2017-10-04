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В Приморье снимают фильм, в котором Золотой мост станет порталом

04 Октября 2017, 09:05 | Владивосток

По сюжету владивостокская семья, проходя по Золотому мосту, неожиданно оказывается на другом конце планеты

Приморье все чаще становится съемочной площадкой для российских и иностранных фильмов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». За последние годы здесь были сняты «След тигра», «На край света», «Старый телохранитель», «Родственная душа», «На районе», «Напарник», ведется подготовка и других кинопроектов. Напомним, что «Напарник» был даже представлен в конкурсной программе на последнем кинофестивале «Меридианы Тихого».

А совсем недавно жители Приморья смогли побывать на предпремьерном показе полнометражного музыкально-приключенческого фильма о Владивостоке «Смотрите, как красиво!». Продюсер, автор сценария и режиссер картины Владимир СИДЕНКО побеседовал с деловой газетой «Золотой Рог» о киноиндустрии региона.

- «Смотрите, как красиво!» рассказывает о приключениях приморской семьи, которая во время прогулки по Владивостоку, пересекая Золотой мост, оказывается в США - у калифорнийского моста Золотые ворота. Из-за особенностей рельефа столицу Приморья нередко сравнивают с Сан-Франциско. Вы решили провести наглядную аналогию между этими городами?

- На самом деле я не ставил перед собой задачу сравнить Сан-Франциско и Владивосток. В основе моей картины лежит увлекательная история, которая по сценарию завязана на эти два прекрасных города.  По сути «Смотрите, как красиво!» - это мое признание в любви Владивостоку. А ещё мне давно хотелось снять светлое и доброе кино для детей и юношества, а также для взрослых, которые в повседневной жизненной суете забыли о том, что они тоже были детьми и когда-то тоже мечтали о путешествиях и приключениях. Сегодня подобные фильмы практически исчезли из прокатной сетки кинотеатров, их попросту не снимают.

- Многие считают, что для создания фильма необходимы бешеные бюджеты.

- Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Эту аксиому ещё никто не отменял. И для киноиндустрии она также актуальна. Например, необходимую съёмочную аппаратуру мы брали в известной владивостокской прокатной компании, причем совершенно бесплатно. Ее руководство поверило в наш кинопроект и таким образом поддержало. Другие расходы на создание фильма нам помогали покрывать найденные в процессе подготовки к съемкам многочисленные партнеры, частные лица, родные и близкие. Абсолютно все наши партнеры с благодарностью отражены в титрах фильма. Так, с миру по нитке, вкладывая все свои свободные средства, а также средства людей, которым понравился наш проект, мы собрали свой бюджет. В нашем фильме бесплатно снялся Илья Лагутенко с группой «Мумий Тролль», поддержала нас и группа «Марлины» - сегодняшняя «визитная карточка» Владивостока. Поэтому могу с уверенностью сказать: если кто-то хочет снять кино, горит этой идеей, то сделать все удастся даже с малым бюджетом.

- Не так давно в Приморье появилась кинокомиссия при администрации края. Ее главная задача - продвижение региона через развитие киноиндустрии. Облегчает ли процесс кинопроизводства работа этого органа?

- У нас в Приморье появилась первая в России кинокомиссия, и сейчас по ее стопам создаются подобные комитеты в других регионах страны. Местным кинематографистам с интересными проектами сотрудники кинокомиссии дают бесплатно съемочную аппаратуру, в то время как иностранным - за денежку. Проводят специализированные мастер-классы, подсказывают, как правильно оформлять необходимые бумаги и документы для получения прокатных удостоверений и прочего. В ведении кинокомиссии находится и финансовая поддержка режиссеров: достойный документальный фильм, в котором сквозит любовь к Приморью и который будет способствовать брендингу территории, может претендовать на субсидии. Причем пользоваться поддержкой кинокомиссии могут все режиссеры: с опытом, без опыта и даже непрофессионалы. Думаю, работа такого органа поможет становлению киноиндустрии в Приморском крае.

- То есть в настоящий момент киноидустрия Приморья находится в зачатке?

- Совершенно верно. Сегодня киноидустрии как таковой у нас нет. Мы со своим фильмом «Смотрите, как красиво!» - одна из немногих команд, которая занимается производством кино на территории. Есть и другие режиссеры, но все мы пока разрознены и только год назад начали сближаться и формировать киносообщество. В любом случае, первый шаг сделан - мы уже создали свою киношную среду. И пусть это пока не совсем стабильное сообщество, но здесь всегда можно получить безвозмездную помощь в виде советов или даже проката оборудования. С другой стороны, идет поддержка властей - в кинокомиссии работают прекрасные молодые люди, незашоренные старческим маразмом. Все это в совокупности и в творческом развитии постепенно приведет к созданию киноиндустрии в Приморском крае.

Уже сегодня можно отметить, что появилось много людей, которые не просто жаждут снимать кино, но и готовы начать его снимать. Но пора, наконец, от жажды и готовности переходить к действию. И тогда киноиндустрии Приморья быть!

Фото Юрия ШУБИНА.

Наталья КОМИССАРОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: голден гейт  приморье  владивосток  кино  Золотой мост  США  сан-франциско  фильм  мост 



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