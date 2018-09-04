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"Меридианы Тихого" представят во Владивостоке лучшие российские фильмы сезона

04 Сентября 2018, 13:05 | Владивосток

Программа «Кино России» Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» — лучшие российские фильмы текущего сезона. Победители российских и международных фестивалей, фавориты критики — без этих лент уже невозможно понять, куда же движется современный российский кинематограф. В этом году в секцию вошли одиннадцать лент, часть которых — дебюты.

«Глубокие реки» — лаконичный в своем сюжетном измерении фильм, существующий в приграничном пространстве между социальной драмой и созерцательным этнографическим этюдом. Режиссер Владимир Битоков, ученик Александра Сокурова, чья мастерская окончательно закрепила за собой статус главной кузницы молодых российских кинематографистов, рассказывает историю о двух братьях-лесорубах, живущих на окраине маленькой деревни вместе с отцом и женой одного из братьев, посреди живописного величия кавказской горной гряды. Битоков разворачивает конфликт между волевыми отшельниками, излучающими открыточную маскулинность, и жителями деревни как парафраз противоречий, укорененных в их семье.

«Мира» — новая лента документалиста Дениса Шабаева, одного из немногих современных российских режиссеров, обладающих одновременно навыками виртуозного рассказчика и исследователя-антрополога. Шабаев задает новый горизонт в дискуссии о российско-украинском конфликте, который уже несколько лет, словно зажигательная смесь, провоцирует ожесточенные дебаты по обе стороны фронта. Герой фильма, словак по имени Мира, тяготившийся скучной жизнью эмигранта в Лондоне, уезжает в ЛНР. Там, среди разрушенных городов и общей идеологической истерии, он восстанавливает памятники прошлой эпохи, буквально иллюстрируя тезис Гегеля о том, что повторение исторических событий всегда оборачивается фарсом.

Александр Гордон называет свою новую ленту «Дядя Саша» автошаржем. Действительно, легко считывается иронический посыл в истории о стареющем режиссере, который вопреки усмешкам и критике со стороны коллег, близких и злопыхателей снимает свой последний фильм в загородном доме. Съемочная площадка превращается в трагикомичное чистилище — источающие самовлюбленность актеры, немного неадекватные, фриковатые соседи, случайные гости. Такие съемки обязательно должны закончиться неожиданно.

«Подбросы», новый фильм Ивана Твердовского, премьера которого состоялась на фестивале в Карловых Варах, рассказывает о подростке, которого мать из интерната забирает в большой город. Парень становится членом преступной группировки, возглавляемой полицейскими. Они подбрасывают юношей под автомобили, чтобы потом вымогать у водителей деньги. Твердовский в очередной раз живописует российскую реальность, используя телесность как медиум, посредством которого окружающая действительность вскрывает свои потаенные, инфернальные измерения.

Фильмы программы «Кино России»-2018:

DEEP RIVERS, dir. Vladimir Bitokov (Russia) / ГЛУБОКИЕ РЕКИ, реж. Владимир Битоков (Россия)

JUMP MAN, dir. Ivan Tverdovsky (Russia, Lithuania, Ireland, France) / ПОДБРОСЫ, реж. Иван Твердовский (Россия, Литва, Ирландия, Франция)

UNCLE SASHA, dir. Aleksandr Gordon (Russia) / ДЯДЯ САША, реж. Александр Гордон (Россия)

ELEPHANTS CAN PLAY FOOTBALL, dir. Mikhail Segal (Russia) / СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, реж. Михаил Сегал (Россия)

TWAIN, dir. Timofey Zhalnin (Russia) / ДВОЕ, реж. Тимофей Жалнин (Россия)

HOW I BECAME... dir. Pavel Mirzoev (Russia) / КАК Я СТАЛ... реж. Павел Мирзоев (Россия)

VAN GOGHS, dir. Sergey Livnev (Russia) / ВАН ГОГИ, реж. Сергей Ливнев (Россия)

SEA-BUCKTHORN SUMMER, dir. Victor Alferov (Russia) / ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО, реж. Виктор Алферов (Россия)

MIRA, dir. Denis Shabaev (Russia) / МИРА, реж. Денис Шабаев (Россия)

AMBIVALENCE, dir. Anton Bilzho (Russia) / АМБИВАЛЕНТНОСТЬ, реж. Антон Бильжо (Россия)

WHY YOU JUST DON’T DIE, dir. Kirill Sokolov (Russia) / ПАПА, СДОХНИ, реж. Кирилл Соколов (Россия)

 

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Теги: Меридианы Тихого  владивосток  кино  кинофестиваль 



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