Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
V-ROX с Tele2 - на всю страну
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Владивостока в свой павильон на фестивале V-ROX, а для тех, кто не сможет присутствовать на фестивале, будет организована онлайн трансляция фестиваля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Юбилейный V-ROX пройдет с 4 по 6 августа на набережной Спортивной Гавани. Почувствовать особую атмосферу главного фестиваля и услышать концерты музыкантов из разных стран мира смогут и те, кто будет за тысячи километров от Владивостока. Каждый день будет идти прямая трансляция выступлений артистов на главной сцене.
За ходом фестиваля можно будет следить на официальном YouTube-канале оператора связи Tele2 и в группах оператора в социальных сетях VK и Facebook. Программа мероприятий опубликована на официальном сайте V-ROX.
Для гостей музыкального праздника Tele2 на самом фестивале создаст интерактивную площадку. Здесь каждый сможет почувствовать себя рок-звездой и раскрыть творческий потенциал. Желающие станут героями музыкального клипа и сфотографируются в образе рок-музыкантов. С участниками видеосъемок и фотосессий будет работать профессиональный стилист. Для абонентов компании фестиваль пройдет по другим правилам: они смогут посмотреть выступления музыкантов на втором этаже удобной зоны отдыха, с комфортом провести время на мягких пуфах и выпить прохладный лимонад.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Как правило, музыкальные фестивали проходят по стандартной схеме: один город, одна площадка, музыканты играют, гости слушают. Но где Tele2 – там другие правила: благодаря интернет-трансляции фестиваль смогут увидеть все жители страны, а его гости – стать знаменитыми участвуя в съемках клипа, который мы смонтируем и распространим в интернете».
Новости тематики
Новости раздела
- V-ROX с Tele2 - на всю страну
- Снятый в Приморье фильм выходит в широкий прокат в сентябре
- Рыбы-лягушки в Приморском океанариуме обзавелись потомством(ФОТО)
- Новая партия тропических рыб в Приморском океанариуме прошла адаптацию
- Во Владивостоке пройдет фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- В июне Приморский океанариум принял рекордное число гостей
- Во Владивостоке началась подготовка к XV международному кинофестивалю АТР "Меридианы Тихого"
- Сезон уличных мероприятий во Владивостоке открыли ярмаркой и концертом
- Фестиваль черно-белого кино начала XX века продолжается
- Во Владивостоке откроют аллею "Океан Звезд"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Международный фестиваль обжига керамики под открытым небом объединил Сахалин и Хоккайдо
- Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье
- Гости третьего ВЭФ во Владивостоке побывают на съемочной площадке
- В Хабаровск из Москвы впервые прилетел новый лайнер в фирменной ливрее АК Nordwind
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- В Якутии резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" начал инновационное производство
- В Приморье компания сдает несколько тысяч человек в аренду
- Более 1000 туристов на борту Ocean Dream прибудут во Владивосток
- В Приморье СП "Мазда Соллерс" намерено производить 50 тысяч двигателей в год
- В генконсульстве США во Владивостоке готовятся к массовому сокращению персонала