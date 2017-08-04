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V-ROX с Tele2 - на всю страну

04 Августа 2017, 16:03 | Владивосток

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Владивостока в свой павильон на фестивале V-ROX, а для тех, кто не сможет присутствовать на фестивале, будет организована онлайн трансляция фестиваля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Юбилейный V-ROX пройдет с 4 по 6 августа на набережной Спортивной Гавани. Почувствовать особую атмосферу главного фестиваля и услышать концерты музыкантов из разных стран мира смогут и те, кто будет за тысячи километров от Владивостока. Каждый день будет идти прямая трансляция выступлений артистов на главной сцене.

За ходом фестиваля можно будет следить на официальном YouTube-канале оператора связи Tele2 и в группах оператора в социальных сетях VK и Facebook. Программа мероприятий  опубликована на официальном сайте V-ROX.

Для гостей музыкального праздника Tele2 на самом фестивале создаст интерактивную площадку. Здесь каждый сможет почувствовать себя рок-звездой и раскрыть творческий потенциал. Желающие станут героями музыкального клипа и сфотографируются в образе рок-музыкантов. С участниками видеосъемок и фотосессий будет работать профессиональный стилист. Для абонентов компании фестиваль пройдет по другим правилам: они смогут посмотреть выступления музыкантов на втором этаже удобной зоны отдыха, с комфортом провести время на мягких пуфах и выпить прохладный лимонад.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Как правило, музыкальные фестивали проходят по стандартной схеме: один город, одна площадка, музыканты играют, гости слушают. Но где Tele2 – там другие правила: благодаря интернет-трансляции фестиваль смогут увидеть все жители страны, а его гости – стать знаменитыми участвуя в съемках клипа, который мы смонтируем и распространим в интернете».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: праздник  оператор связи  tele2  фестиваль  v-rox 






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