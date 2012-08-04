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О людях-легендах расскажет программа документального кино МКФ «Меридианы Тихого»

04 Августа 2012, 01:34 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ZRPRESS. Программа X Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» в этом году порадует зрителей документальным лентами со всего мира. Три секции: «Искусство жить», «Океан» и фильмы-участники фестиваля «АртДокфест» собраны таким образом, чтобы представить современную документалистику максимально полно и разнообразно.

«Искусство жить» — это подборка фильмов об удивительных людях и удивительных мирах, в которых они живут. Это фильмы, детально повествующие об индивидуализме, возведенном в абсолют - когда вызов времени и обществу - основная задача личности, стремящейся не потеряться в однообразном потоке жизни. Истории из жизни известных личностей и выдающихся профессионалов в рамках программы пересекаются с рассказами о новых формах социальной организации, сопротивления привычному порядку вещей и поиску новых путей развития.

Среди фильмов программы - George Harrison: Living In The Material World - масштабное документальное полотно от одного из самых выдающихся режиссеров современности Мартина Скорсезе, созданное на основе личного киноархива Джорджа Харрисона. Становление величайшего музыканта прошлого столетия и его продолжительные поиски смысла существования, обращение к индуизму и восточным духовным практикам и свидетельства эпохи больших ожиданий - все эти мотивы мастерски переплетены в единый рассказ, от которого невозможно оторваться.

Diana Vreeland: The eye has to travel - амбициозный документальный проект, посвященный легендарной фигуре мира моды Диане Вриланд - известному главному редактору таких влиятельных изданий как Harper's bazaar и Vogue. Блестящая интеллектуалка, икона стиля и смелый экспериментатор Диана Вриланд создала ту индустрию, которую сейчас принято называть глянцевой журналистикой. Она, провозглашая моду новой религией, открыла немало новых имен и тенденций.

Также в программе «Искусство жить» вашему вниманию будут предложены ленты о Штефане Кнюпфере, знаменитом настройщике музыкальных инструментов (Pianomania), и о городке, где отсутствуют привычные формы правления и живут люди по разным причинам не вписавшиеся в современное общество (фильм «Дарвин»).

«Океан» — это пять фильмов, предоставленных экологическим кинофестивалем San Francisco Ocean Film Festival.

zrpress.ru«В эту программу мы старались собрать фильмы, посвященные сложным взаимоотношениям человека и окружающей среды, которых зритель еще не видел. Это не документальные блокбастеры таких производителей, как Discovery и BBC, а очень качественные ленты независимых студий, которые в силу ряда причин не попадают на широкий экран», – поделился Анатолий Петров, куратор программы «Океаны» X МКФ «Меридианы Тихого.

К примеру, картина «Куда-нибудь, где есть горы» снята в необычных обстоятельствах. Стив Гудалл, кинематографист, совершавший одиночное плавание на яхте вокруг света, зашел по пути на острова тихоокеанского архипелага Микронезия, где местные жители рассказали ему о своей беде: остров уходит под воду (коралловые острова возвышаются над водой всего лишь на 1,5 – 2 метра). Проникнувшись трагедией, путешественник посвятил свою следующую экспедицию поискам нового дома для этих людей.

«Артдокфест» — это семь фильмов, предоставленных одноименным российским фестивалем документального кино. Здесь ежегодно формируют программу таким образом, чтобы зритель мог увидеть портрет собственной страны во всех возможных аспектах.

В рамках программы будет показано разное по тональности кино: об отношениях детей с родителями, об истории телевидения, о родном городе первого космонавта Гагарина, фильм с интригующим названием «Дневники счастливого человека», а также документальная лента о жизни мужественной журналистки Анны Политковской.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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