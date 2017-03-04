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Приморцам показали их "Второе Я" (фоторепортаж)
3 марта состоялось торжественное открытие фотовыставки «Alter Ego» в стенах музея современного искусства «Артэтаж», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Квартет приморских фотографов – Илья Федоров, Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наталья Лотос – приглашает жителей Владивостока посетить фотовыставку «Alter Ego». Философия проекта проста – каждый из нас имеет своего внутреннего двойника. Собственно, в переводе с латинского, alter ego значит «другой я». Художники признаются, что ключевым понятием выставки является обман зрения. «Обманывать» зрителей они собираются при помощи специальных 3D очков, которые можно получить при входе. Главное – закрывать глаза по очереди. Только так, соблюдая данную технологию, можно увидеть внутреннее стояние жителей Владивостока.
Корреспондент «Золотого Рога» встретился с Ксенией Гольцовой и задал ей несколько вопросов.
- Как появилась идея выставки?
Ксения Гольцова: Сама задумка возникла давно. Наверное, года четыре назад. Я писала дипломную работу на эту тему в Фотошколе, в ВГУСе. Получилось много материала. Плюс ко всему, меня вдохновил сам организатор выставки Илья Федоров. Мы давно хотели сделать нечто подобное, собрать побольше художников. Народ вроде загорался, потом куда - то пропадал. Собраться командой получилось в том году. Сразу же начали думать над проектом, отбирать работы.
- Кто стал героем ваших фото? Друзья, знакомые или приглашенные модели?
Ксения Гольцова: На фото можно увидеть как наших друзей, так и знаменитых личностей Владивостока. Деятелей культуры, например. Сначала у нас была задумка сделать акцент именно на них. Но мы оказались скромными ребятами – не получилось осуществить задуманное.
- При помощи какой техники были выполнены работы?
Ксения Гольцова: Это анаглифная (3D) технология. Она интересна тем, что заставляет зрителя участвовать. Ты можешь моргать, ты можешь закрывать глаза, получая при этом новые образы. Мы решили наложить на портреты разноплановые фотографии – от животных до предметов. Благодаря чему, и получился такой эффект. Этот прием уже давно известен. Например, в Америке и Франции. Мы решили продвигать его в России. Правда, не все фотографии, которые отображают второй мир человека, наши. Вот, например, есть работы «Космос». «Мальчик – Луна» и «Девочка – Галактика», здесь я взяла съемки NASA.
Выставку продлиться с 3 по 24 марта 2017 года в музее современного искусства «Артэтаж», Океанский пр-т, 9.
Юлия ИЛЬС, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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